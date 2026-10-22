В Пушкинском заповеднике стартует акция «Веди родителей в музей»

В Государственном музее-заповеднике «Михайловское» рекомендуют своим потенциальным гостям уже сейчас спланировать семейную поездку в псковские пушкинские места в дни предстоящих школьных каникул.
Коллаж: музей-заповедник «Михайловское».
Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, с 25 октября по 8 ноября учреждение присоединится к всероссийской акции «Веди родителей в музей, театр, концертный зал».
В «Михайловском» просят учесть, что льготные билеты для родителей продаются только в кассах музея и только в дни акции.
Полный перечень того, что ещё Пушкинский заповедник предлагает владельцам «Пушки» в дни предстоящих каникул и после них, можно найти на официальном сайте учреждения.