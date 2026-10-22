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В Пушкинском заповеднике стартует акция «Веди родителей в музей»

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В Государственном музее-заповеднике «Михайловское» рекомендуют своим потенциальным гостям уже сейчас спланировать семейную поездку в псковские пушкинские места в дни предстоящих школьных каникул.

Коллаж: музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, с 25 октября по 8 ноября учреждение присоединится к всероссийской акции «Веди родителей в музей, театр, концертный зал».

«Суть акции, — пояснили в заповеднике, — состоит в том, что молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут не только бесплатно побывать на экскурсиях по мемориальным усадьбам «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское», но и получить скидку в 10 % на покупку двух билетов для родителей. Для этого владельцу «Пушки» необходимо предъявить в кассе свой электронный билет, оплаченный картой на официальном сайте музея. Также при этом понадобятся документы, подтверждающие родство со взрослыми, которых владелец карты ведёт с собой».

В «Михайловском» просят учесть, что льготные билеты для родителей продаются только в кассах музея и только в дни акции.

Полный перечень того, что ещё Пушкинский заповедник предлагает владельцам «Пушки» в дни предстоящих каникул и после них, можно найти на официальном сайте учреждения.

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