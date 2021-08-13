Культура

Кафе и смотровая площадка появятся на мансарде «Октября» в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил площадку реконструкции здания бывшего кинотеатра «Октябрь», где проконтролировал ход реализации проекта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, согласно проекту, мансардный этаж будет используемым — на нем разместятся кафе и смотровая площадка с видом на Псковский кремль.

После окончания работ в бывшем кинотеатре «Октябрь» разместится историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева. Глава региона в сопровождении руководства власти города, профильных региональных комитетов, представителей областного Археологического центра и подрядной организации осмотрел объект. Участники выезда ознакомились с представленными фото- и видеорядом уже проведенных работ, касающихся также исследования фундамента.

Проектирование в рамках реконструкции здания завершено. В настоящее время проводятся земельные работы: устройство внешних сетей водопровода, канализации и теплоснабжения. Они идут с опережением производственного графика, на объекте трудятся 15 человек без учета сотрудников субподрядных организаций. Планируется, что до конца года земельные работы завершат, и строители приступят к реконструкции самого здания, проинформировал директор подрядной организации Богдан Васильев.

Стало известно, что большинство несущих стен находится в удовлетворительном состоянии. Фасадная часть подлежит ремонту. В кирпичных перегородках внутренних помещений имеются трещины, которые по возможности локально устранят, в иных случаях демонтируют и выложат заново.

Основные изменения касаются конструкции здания — в одной из его частей будет устроено три полноценных этажа. В связи с этим предусмотрены работы по усилению фундамента и установке новой металлической стропильной системы. Последняя позволит расширить границы помещений верхнего этажа.

Глава региона отметил, что сейчас самый сложный период работ, когда надо разобраться с тем, что было, и сделать полноценный план предстоящей деятельности.