Культура

В Псковской области наступила «Культурная суббота»

В Псковской области наступила «Культурная суббота». Напомним, в соответствии с поручением правительства Российской Федерации эта Всероссийская акция проходит по всей стране сегодня, 11 сентября. В этот день в учреждениях культуры пройдут выставки-ярмарки, мастер-классы, игры, презентации, концертные программы, театрально-зрелищные мероприятия.

Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает на выставку фотографий «Без повода», ни первую стихотерапевтическую встречу и на заседание киноклуба «О тех, кого помню и люблю» (1973).

В Пыталово в этот день пройдет культурно-этнографический фестиваль «Мы живем на границе».

В Псковском кремле состоится Гала-концерт Имперского русского балета Гедиминаса Таранды в рамках музыкального проекта «Славься, Русь», а в Варлаамовской башне — два концерта камерной музыки в рамках проекта «Ночь в башне».

В Псковском областном колледже искусств в субботу пройдет лекция «Памятники древнего Пскова» - речь пойдет о памятниках истории и архитектуры, включенных в Список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.