Культура

Свыше сорока заявок поступило на участие в «Фестивале талантов» в Великих Луках

Осенний «Фестиваль талантов 2021» пройдет в «Луки Парке» 12 сентября. На участие в мероприятии поступило уже более 40 заявок. Об этом сообщается в группе парка в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Луки Парка» в социальной сети «ВКонтакте»

«Заявок становится все больше и больше! А это значит, что у нас прекрасная и талантливая молодежь! Не только в Великих Луках, но и близлежащих районах. На данный момент поступило уже более 40 заявок», - рассказали в «Луки Парке».

Фестиваль состоится в 12:00. Там будут представлены следующие направления:

художественное слово,

хореография,

вокал,

научное искусство,

живая музыка.

«В перспективе фестиваль может стать визитной карточкой южной столицы региона», - отметили организаторы мероприятия.