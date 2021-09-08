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Культура

Свыше сорока заявок поступило на участие в «Фестивале талантов» в Великих Луках

08.09.2021 22:03|ПсковКомментариев: 0

Осенний «Фестиваль талантов 2021» пройдет в «Луки Парке» 12 сентября. На участие в мероприятии поступило уже более 40 заявок. Об этом сообщается в группе парка в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Луки Парка» в социальной сети «ВКонтакте»

«Заявок становится все больше и больше! А это значит, что у нас прекрасная и талантливая молодежь! Не только в Великих Луках, но и близлежащих районах. На данный момент поступило уже более 40 заявок», - рассказали в «Луки Парке».

Фестиваль состоится в 12:00. Там будут представлены следующие направления:

  • художественное слово,
  • хореография,
  • вокал,
  • научное искусство,
  • живая музыка.

«В перспективе фестиваль может стать визитной карточкой южной столицы региона», - отметили организаторы мероприятия.

Теги: #великие луки #фестиваль #творчество #парки
Источник: Псковская Лента Новостей
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