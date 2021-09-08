Свыше сорока заявок поступило на участие в «Фестивале талантов» в Великих Луках

Осенний «Фестиваль талантов 2021» пройдет в «Луки Парке» 12 сентября. На участие в мероприятии поступило уже более 40 заявок. Об этом сообщается в группе парка в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: группа «Луки Парка» в социальной сети «ВКонтакте»
«Заявок становится все больше и больше! А это значит, что у нас прекрасная и талантливая молодежь! Не только в Великих Луках, но и близлежащих районах. На данный момент поступило уже более 40 заявок», - рассказали в «Луки Парке».
Фестиваль состоится в 12:00. Там будут представлены следующие направления:
«В перспективе фестиваль может стать визитной карточкой южной столицы региона», - отметили организаторы мероприятия.