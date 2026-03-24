 
Культура

Мастер-классы для школьников пройдут на каникулах в Псковском музее-заповеднике

Мастер-классы и интерактивные программы пройдут в Псковском музее-заповеднике в период весенних каникул, с 27 по 5 апреля. Мероприятия запланированы во Дворе Постникова, Палатах у Сокольей башни, Картинной галерее, Варлаамовской башне и Поганкиных палатах. Об этом сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Детей ждут культурно-просветительские программы об археологии, искусстве, крепостном зодчестве и истории Псковской крепости. На новой программе «День птиц, весны и жаворонков» дети познакомятся с традициями народного весеннего календаря, увидят музейные предметы с образами птиц, а также посетят выставку печных изразцов «Зеркало псковской печи».

 

На мастер-классах школьники смогут слепить глиняный сувенир, самостоятельно сплести игрушки, а также создать открытку в стиле XIX века. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте музея. 

