«История вершится на наших глазах»: Анна Ревякина представила в Пскове поэзию Донбасса

Творческая встреча с поэтессой из Донецка, членом Союза писателей ДНР и Союза писателей России, членом Общественной палаты РФ Анной Ревякиной состоялась в Пскове в рамках проекта «От Михайловских рощ до донецких степей. Поэзия как путь к Родине», приуроченного к Году единства народов России. Автор лично приехала в город, чтобы пообщаться с читателями, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кульминацией мероприятия стало обсуждение поэмы «Шахтерская дочь», которая была написана в 2016 году. Анна Ревякина, сама выходец из шахтерской семьи, рассказала о том, как личный опыт помог в написании поэмы.

«Поэма повествует о событиях, которые происходили на территории Донбасса в самом начале военных действий. Это история девушки, которая заняла место отца в строю, ушла на фронт. Мой папа тоже шахтер, и в доме все было пропитано шахтой. В поэме нет быта, там явлен миру то, что мы называем шахтерским характером — долготерпение, стойкость и попытка защитить тех, кто остается в тылу», — поделилась поэтесса.

Отвечая на вопрос, что хотела донести Анна Ревякина до своих читателей, поэтесса подчеркнула важность личного восприятия искусства: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Сейчас мы находимся в ситуации, когда история вершится на наших глазах, и мы имеем право на свои собственные выводы, не опираясь на анализ литературоведов. Я желаю всем зрителям с открытым сердцем подойти к этому тексту, потому что я его писала также — нараспашку».

Отдельной темой встречи стала новая книга Анны Ревякиной «Бог любит тридцатилетних». Поэтесса объяснила выбор названия рубежом взросления и своим личным наблюдениям за бойцами в зоне проведения специальной военной операции.

«Тридцатилетие — это рубежный период. Мы привыкли, что военные — это зеленая масса, но за каждым стоит огромный мир: история любви, история взросления. Когда я приехала к ребятам в отряд "Родня", я увидела, что форма уравнивает: двадцатилетнего она делает зрелее, а сорокалетнего — молодит. Я решила написать книжку, которую посвящу русскому солдату. Времена меняются, а русский солдат остается константой: он держит небо на плечах. Но это не функционал, это живое начало, человек, готовый проливать кровь за то, во что он верит», — поделилась Анна Ревякина.

В рамках проекта также состоялось открытие выставки иллюстраций к новой книге художницы Валентины Ракогон. Ее работы выполнены песком и обработаны цифровыми методами.

«Самая лучшая кисточка — это слово. Когда я читала стихи Анны, я поняла, что не могу не рисовать. Я хотела передать красоту всего происходящего. Даже если тяжело, даже если война — это все равно прекрасно. Красота — это то, что зовет нас вверх», — рассказала художница.

В программе мероприятий, сразу после выставки иллюстраций художницы Валентины Ракогон к новой книге Анны Ревякиной «Бог любит тридцатилетних», состоялся показ речевого спектакля «Шахтерская дочь» по поэме поэтессы.

Поэма «Шахтерская дочь» стала главным произведением военной поэзии XXI века, а одноименный спектакль, поставленный театральным педагогом, профессором Театрального института имени Бориса Щукина Марией Оссовской, оставляет глубокий след в душе зрителя. Исполнители - студенты Московской академии современного искусства МГТУ-МАСИ.

Спектакль поставлен в жанре художественного чтения. Героиня – молодая девушка, которая столкнулась с жестокой несправедливостью войны. Это история о долге, о силе духа, который не сломать ни обстрелами, ни разлукой, ни временем.

Сразу после спектакля зрителей ждала творческая встреча с автором, на которой присутствующие могли задать интересующие вопросы.

Проект «От Михайловских рощ до донецких степей. Поэзия как путь к Родине» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Помимо зрелищных мероприятий, проект включает курсы повышения квалификации для руководителей детских театральных коллективов Псковской области, а осенью 2026 года в Пушкинских Горах пройдёт Первый областной молодежный фестиваль речевых спектаклей.