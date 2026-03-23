«История вершится на наших глазах»: Анна Ревякина представила в Пскове поэзию Донбасса

Творческая встреча с поэтессой из Донецка, членом Союза писателей ДНР и Союза писателей России, членом Общественной палаты РФ Анной Ревякиной состоялась в Пскове в рамках проекта «От Михайловских рощ до донецких степей. Поэзия как путь к Родине», приуроченного к Году единства народов России. Автор лично приехала в город, чтобы пообщаться с читателями, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Кульминацией мероприятия стало обсуждение поэмы «Шахтерская дочь», которая была написана в 2016 году. Анна Ревякина, сама выходец из шахтерской семьи, рассказала о том, как личный опыт помог в написании поэмы.
Отвечая на вопрос, что хотела донести Анна Ревякина до своих читателей, поэтесса подчеркнула важность личного восприятия искусства: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Сейчас мы находимся в ситуации, когда история вершится на наших глазах, и мы имеем право на свои собственные выводы, не опираясь на анализ литературоведов. Я желаю всем зрителям с открытым сердцем подойти к этому тексту, потому что я его писала также — нараспашку».
Отдельной темой встречи стала новая книга Анны Ревякиной «Бог любит тридцатилетних». Поэтесса объяснила выбор названия рубежом взросления и своим личным наблюдениям за бойцами в зоне проведения специальной военной операции.
В рамках проекта также состоялось открытие выставки иллюстраций к новой книге художницы Валентины Ракогон. Ее работы выполнены песком и обработаны цифровыми методами.
В программе мероприятий, сразу после выставки иллюстраций художницы Валентины Ракогон к новой книге Анны Ревякиной «Бог любит тридцатилетних», состоялся показ речевого спектакля «Шахтерская дочь» по поэме поэтессы.
Поэма «Шахтерская дочь» стала главным произведением военной поэзии XXI века, а одноименный спектакль, поставленный театральным педагогом, профессором Театрального института имени Бориса Щукина Марией Оссовской, оставляет глубокий след в душе зрителя. Исполнители - студенты Московской академии современного искусства МГТУ-МАСИ.
Спектакль поставлен в жанре художественного чтения. Героиня – молодая девушка, которая столкнулась с жестокой несправедливостью войны. Это история о долге, о силе духа, который не сломать ни обстрелами, ни разлукой, ни временем.
Сразу после спектакля зрителей ждала творческая встреча с автором, на которой присутствующие могли задать интересующие вопросы.
Проект «От Михайловских рощ до донецких степей. Поэзия как путь к Родине» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Помимо зрелищных мероприятий, проект включает курсы повышения квалификации для руководителей детских театральных коллективов Псковской области, а осенью 2026 года в Пушкинских Горах пройдёт Первый областной молодежный фестиваль речевых спектаклей.