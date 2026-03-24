«Следовать за мыслями великого человека»: в «Михайловском» объявили тему научных чтений

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» объявили тему традиционных научно-практических чтений «Библиотека в усадьбе».

Энгель Насибулин. Пушкин с пирамидой книг (2004). Из собрания «Михайловского»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, в нынешнем году речь на конференции пойдёт, прежде всего, об истории владельческих книжных коллекций, в том числе и усадебных, от допушкинского времени до наших дней. В музее намерены обсудить значение библиотечных собраний как в истории и культуре государства, так и в историях отдельных людей — в историях формирования личности, образования и воспитания человека — как в XIX столетии, так и в наше время. Именно поэтому в качестве названия конференции её устроители выбрали строки из III главы неоконченного исторического романа А. С. Пушкина «Арап Петра Великого»: «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная».

Конференция назначена на 17—18 апреля. Чтобы принять в ней участие в качестве выступающего с докладом или сообщением, необходимо до 31 марта включительно отправить в музей заявку по предложенному образцу.

Чтобы стать слушателем чтений «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная», никакие предварительные согласования с музеем не требуются. Вход на пленарные заседания конференции — традиционно очень сильной — свободный для всех желающих.

