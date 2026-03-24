 
Культура

«Следовать за мыслями великого человека»: в «Михайловском» объявили тему научных чтений

0

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» объявили тему традиционных научно-практических чтений «Библиотека в усадьбе».

Энгель Насибулин. Пушкин с пирамидой книг (2004). Из собрания «Михайловского»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, в нынешнем году речь на конференции пойдёт, прежде всего, об истории владельческих книжных коллекций, в том числе и усадебных, от допушкинского времени до наших дней. В музее намерены обсудить значение библиотечных собраний как в истории и культуре государства, так и в историях отдельных людей — в историях формирования личности, образования и воспитания человека — как в XIX столетии, так и в наше время. Именно поэтому в качестве названия конференции её устроители выбрали строки из III главы неоконченного исторического романа А. С. Пушкина «Арап Петра Великого»: «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная».

Конференция назначена на 17—18 апреля. Чтобы принять в ней участие в качестве выступающего с докладом или сообщением, необходимо до 31 марта включительно отправить в музей заявку по предложенному образцу.

Чтобы стать слушателем чтений «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная», никакие предварительные согласования с музеем не требуются. Вход на пленарные заседания конференции — традиционно очень сильной — свободный для всех желающих.

В музее также напоминают, что стать слушателем чтений «Библиотека в усадьбе» с правом обсуждения услышанного можно без каких-либо предварительных согласований, совершенно свободно

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026