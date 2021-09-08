Культура

Литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдет в Пскове

Четвертый Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдет в Пскове с 22 по 24 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Организаторы отметили, что основная идея фестиваля — культурно-просветительская – помочь каждому читателю найти своего любимого автора, свою любимую книгу, заинтересовать подрастающее поколение чтением, расширить знания о детской литературе и детских писателях библиотекарей, педагогов, родителей и просто любителей детской литературы.

Напомним, что его руководителем и идейным вдохновителем является детский писатель, доцент, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН, кандидат филологических наук, заместитель руководителя Центра русского языка и культуры имени А. Ф. Лосева (МПГУ), главный редактор и директор издательства «БерИнгА», лауреат гранта президента РФ в области науки Татьяна Беринг. Гимн фестиваля сочинил известный детский писатель, поэт, сценарист, либреттист Игорь Шевчук.

В трехдневной программе фестиваля предусмотрены творческие встречи с детскими писателями и поэтами, презентации новых изданий, мастер-классы, лекции и конкурсы, а также занятия по повышению квалификации библиотечных специалистов. Сотрудники Центра русского языка и культуры имени А. Ф. Лосева (Институт филологии МПГУ) прочтут для псковских библиотекарей несколько лекций на тему «Современная детская книга для нового поколения».

Фестиваль будет проходить в смешанном формате (офлайн и онлайн).

Кроме того, в рамках фестиваля «Книжная яблоня» юные читатели уже сегодня могут поучаствовать в конкурсе «Читаем стихи современных поэтов» и в конкурсе видеообзоров «Букблог».

В рамках фестиваля откроется книжная ярмарка, в которой примут участие издательства «Аквилегия-М», «Издательство Априори-Пресс», «Мозаика Синтез», «Молодая мама», «Феникс» и другие. Для посетителей выставки пройдет ряд мастер-классов по книгам современных авторов, также на выставке можно будет сыграть в «Книгополию» по книгам «Аквилегии-М».

Подробная информация о фестивале «Книжная Яблоня» в Пскове доступна по ссылке.