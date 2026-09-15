Концерты органной музыки пройдут в Печорах 16 и 17 сентября

Концерты органной музыки пройдут в Лютеранской церкви Святого Петра города Печоры 16 и 17 сентября. Зрителям представят программу «24 века: от Античности до Постмодерна». Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «Органные концерты в Печорах».

Фото: сообщество ВКонтакте «Органные концерты в Печорах»

Композиции исполнит заслуженный артист Удмуртии, лауреат международных конкурсов, артист Московского международного Дома музыки, солист Белгородской и Курской филармоний Тимур Халиуллин.

16 сентября концерт начнётся в 18:00, 17 сентября в 16:00.