Деятели искусства со всероссийской известностью выступят на псковской «Книжной яблоне»

Ежегодный литературный фестиваль «Книжная яблоня» начнётся в Пскове 23 сентября и продлится до 27 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в этом году Централизованная библиотечная система Пскова проводит фестиваль при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, и поэтому он «будет как никогда наполнен интересными мероприятиями при участии многочисленных деятелей искусства со всероссийской известностью».

Псковские читатели смогут встретиться вживую с писателями Еленой Усачёвой и Дмитрием Ищенко, с поэтом Сергеем Бурыкиным, искусствоведом Сергеем Чистобаевым, шеф-редактор импринта «РИПОЛ РОСТ» Ольгой Федоскиной и многими другими почётными гостями «Книжной яблони».

К ним присоединятся творцы, учёные, музейщики и общественные деятели из Пскова и Псковской области: художники Николай Денисьев, Мария Крючкова и Александр Бушуев, филологи Татьяна Никитина и Елена Рогалёва, актриса Юлия Зубрилина, директор музея Пётр Гринчук, руководитель этноансамбля Елена Вариксоо и поэт Оксана Рахманова.

В фестивале будут задействованы все виды творческой активности, которые так или иначе связаны с книгой: театр, музыка, изобразительное искусство, музейное дело и мультипликация. При этом псковичи смогут не только посмотреть и послушать, как занимаются творчеством профессионалы, но и сами получат возможность проявить себя в искусстве.

А грандиозная книжная ярмарка в рамках фестиваля позволит жителями Пскова приобрести книги от лучших российских издательств по самым выгодным ценам. Среди них – «Речь», «Самокат», «Проспект», «РиполКлассик», «Пальмир», «Эвлорин», «Гудвин».

На этой книжной ярмарке также будет представлена сувенирная продукция от региональных псковских брендов.

Программа фестиваля уже опубликована.

Организаторы рекомендуют обратить особое внимание на эти мероприятия: