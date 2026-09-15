 
Культура

Деятели искусства со всероссийской известностью выступят на псковской «Книжной яблоне»

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Ежегодный литературный фестиваль «Книжная яблоня» начнётся в Пскове 23 сентября и продлится до 27 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в этом году Централизованная библиотечная система Пскова проводит фестиваль при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, и поэтому он «будет как никогда наполнен интересными мероприятиями при участии многочисленных деятелей искусства со всероссийской известностью». 

Псковские читатели смогут встретиться вживую с писателями Еленой Усачёвой и Дмитрием Ищенко, с поэтом Сергеем Бурыкиным, искусствоведом Сергеем Чистобаевым, шеф-редактор импринта «РИПОЛ РОСТ» Ольгой Федоскиной и многими другими почётными гостями «Книжной яблони». 

К ним присоединятся творцы, учёные, музейщики и общественные деятели из Пскова и Псковской области: художники Николай Денисьев, Мария Крючкова и Александр Бушуев, филологи Татьяна Никитина и Елена Рогалёва, актриса Юлия Зубрилина, директор музея Пётр Гринчук, руководитель этноансамбля Елена Вариксоо и поэт Оксана Рахманова. 

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В фестивале будут задействованы все виды творческой активности, которые так или иначе связаны с книгой: театр, музыка, изобразительное искусство, музейное дело и мультипликация. При этом псковичи смогут не только посмотреть и послушать, как занимаются творчеством профессионалы, но и сами получат возможность проявить себя в искусстве. 

А грандиозная книжная ярмарка в рамках фестиваля позволит жителями Пскова приобрести книги от лучших российских издательств по самым выгодным ценам. Среди них – «Речь», «Самокат», «Проспект», «РиполКлассик», «Пальмир», «Эвлорин», «Гудвин». 
На этой книжной ярмарке также будет представлена сувенирная продукция от региональных псковских брендов. 

Программа фестиваля уже опубликована.

Организаторы рекомендуют обратить особое внимание на эти мероприятия: 

  • торжественное открытие фестиваля «Книжная яблоня» 23 сентября 11:00 в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева; 
  • творческая встреча с Еленой Усачёвой («Смешарики», «Фиксики», «Домики» – как пишутся истории для топовых сериалов») 23 сентября 13:20 в Библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева (12+);
  • выставка с участием Сергея Чистобаева «Иллюстрация детской книги. Наша история в обложках» 24 сентября 17:00 в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева (16+);
  • творческая встреча с Сергеем Бурыкиным «Все дороги ведут в РИфМу» 24 сентября 18:00 в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева (16+);
  • открытие большой книжной ярмарки 25 сентября 10:00 в Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василева; 
  • литературно-игровой спектакль-презентация с участием Ольги Федоскиной «Книжный театр поколений» от издательства «РИПОЛ РОСТ» 25 сентября 16:00 в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева (16+);
  • встреча с лауреатом Всероссийской Арктической литературной премии им. В. Маслова Дмитрием Ищенко «Север зовёт» 27 сентября 16:30 в Библиотеке – Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева (12+).
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