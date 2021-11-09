Культура

«Сказочные витражи» в технике тиффани представлены на выставке в Пскове

«Сказочные витражи» псковички Тамары Васильевой можно увидеть на выставке в фойе третьего этажа Псковской областной универсальной научной библиотеки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

«Творческую манеру автора характеризуют безмятежная легкость и особый внутренний свет созданных ею образов, будь то рыба, настенные часы, панно из ярких летних цветов или тарелки с изображениями главных достопримечательностей Псковской земли. А еще для мастерицы важна функциональность. Она стремится к тому, чтобы все ее работы не только радовали глаз, но и были полезны, чтобы каждая хозяйка могла найти им достойное применение», - отметили в библиотеке.

Также среди экспонатов выставки можно видеть магниты, подвески, украшения, броши, фигуры ангелов и новогодних персонажей. Все изделия выполнены в техниках тиффани и фьюзинг.

Там же, на третьем этаже библиотеки, работает персональная выставка ленинградского художника-графика Владимира Будько «Экслибрис в моей жизни».

Экспозиция знакомит с работами мастера разных лет. Среди них - экслибрисы тушью с авторской подколеровкой, оригинальные книжные знаки в компьютерной обработке, литографии на религиозные темы. В учреждении отметили, что особого внимания заслуживают работы Владимира Будько, выполненные для итальянского ресторатора Марио де Филипписа, чья коллекция экслибрисов занесена в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейшая в мире.

У каждой выставочной витрины есть QR-код с аудиокомментарием автора.

А в Региональном центре по работе с редкими и ценными документами открылась книжная выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Федора Достоевского. На ней представлены уникальные прижизненные издания писателя, а также первые попытки собрания его сочинений.

В библиотеке добавили, что первое по-настоящему полное собрание сочинений Федора Достоевского вышло уже после смерти писателя в четырнадцати томах в 1882–1883 годах. Оно было подготовлено вдовой Анной Достоевской при участии его друзей – историка литературы Ореста Миллера и критика Николая Страхова. С этими книгами также можно познакомиться на выставке.

О временных правилах посещения библиотеки можно узнать по ссылке.

Во избежание распространения коронавирусной инфекции использование средств индивидуальной защиты в период нахождения в учреждении обязательно, заключили в ПОУНБ.