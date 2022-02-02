Культура

Проект «Свет из Усвят» получил поддержку Фонда президентских грантов

Проект «Свет из Усвят» получил поддержку Фонда президентских грантов. Об этом администрация Усвятского района сообщила в социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на информацию регионального комитета по культуре.

Фото: администрация Усвятского района / «ВКонтакте»

Псковский областной центр народного творчество совместно с АНО «Центр досуга "Культурный калейдоскоп"» поселка Усвяты разработали проект в честь 100-летия со дня рождения уникальной исполнительницы фольклорных песен Ольги Сергеевой.

Помимо основных мероприятий, организатором которых ежегодно выступает Центр народного творчества, планируется провести дополнительные образовательно-просветительские мероприятия в домах культуры Псковской области.

«В рамках проекта "Свет из Усвят" ремесленники Псковской области создадут уникальные сувениры, посвященные Ольге Сергеевой, установят верстовой столб у дома певицы с QR кодом со ссылкой на творчество и историю жизни Ольги Федосеевны. Главным и знаковым мероприятием станет закладка яблоневого сада в память об Ольге Сергеевой», - добавили в администрации.