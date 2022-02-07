Культура

Конференция комитета по охране объектов культурного наследия пройдет в Пскове

Отчетная конференция комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области состоится 16 февраля в 15.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В рамках мероприятия будут освещены итоги деятельности за 2021 год и планы на 2022 год.

В конференции примут участие: генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко, руководители подведомственных комитету учреждений «НПЦ по охране памятников» Алексей Калиненко, «Археологический центр Псковской области» Марина Кулакова, председатель Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Савицкая.

Организатором конференции выступил комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области. В связи с эпидемической ситуацией мероприятие пройдет в гибридном формате (офлайн и онлайн). Прямую трансляцию можно посмотреть, пройдя по ссылке.