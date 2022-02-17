Культура

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Александром Михайловым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК «Археологический центр Псковской области» Александр Михайлов.

Ведущий Дмитрий Иванов обсудит с ним подготовленный министерством культуры проект поправок в закон об охране памятников. По мнению специалистов, эти корректировки ставят археологическое наследие России под угрозу стремительного уничтожения. Чем опасны эти поправки и как они могут отразиться на наследии Псковской области? Ответы на эти и другие вопросы — в эфире.

Трансляция завершена