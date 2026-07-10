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Первая выставка с историческими фотографиями усадьбы в Волышово готовится к открытию

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Первая выставка с историческими фотографиями усадьбы в Волышово готовится к открытию, сообщается в Telegram-канале усадьбы.

Фото здесь и далее: Усадьба Волышово / Telegram

«Сейчас мы находимся на этапе согласования площадки для нашей первой выставки, которая пройдёт за пределами усадьбы. Подготовка к ней — это не только работа над экспозицией, но и настоящее историческое исследование. Последние недели мы провели в архивах, изучая документы, фотографии и свидетельства, связанные с усадьбой Строгановых в Волышово. Одной из самых ценных находок стал оригинальный фотоальбом с историческими фотографиями усадьбы. Эти, зачастую любительские, снимки бесценны для нас: именно они помогают по крупицам восстановить исторический образ усадьбы. Альбом был найден благодаря помощи местных жителей и уже отправлен на профессиональную реставрацию в Санкт-Петербург», - отметили организаторы.

По их словам, старые фотографии, архивные документы и воспоминания помогают не только точнее рассказать историю усадьбы будущим посетителям выставки, но и становятся важным источником информации для дальнейшей работы по сохранению и реставрации усадебного комплекса.

 
«Каждая такая находка — ещё один шаг к тому, чтобы вернуть память об усадьбе Строгановых в Волышово и сделать её доступной для всех», - добавили в Telegram-канале усадьбы.

Работа ведётся в рамках подготовки выставочного проекта при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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