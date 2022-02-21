Культура

Делегацию псковских ремесленников принимают в «Михайловском»

Большую делегацию псковских ремесленников - участников проекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере ремесленничества в Пскове и Выру» - принимают сейчас в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, центральное событие дня - рабочая встреча, на которой планируется обсудить вопросы поддержки и развития ремесленничества, взаимовыгодного сотрудничества между мастерами, Пушкинским заповедником и Псковским бизнес-инкубатором.

К этому моменту участники проекта уже познакомились с экспозицией «"Строкою Пушкина воспеты..." Пушкинские литературные герои в дивеевской глиняной игрушке», которая развернута сейчас в музее, а также представили свои работы, в том числе «пушкинские» на выставке, организованной в заповедном Научно-культурном центре.

В «Михайловском» рассказали, что далее в программе встречи - экскурсия в музейный комплекс в деревне Бугрово, где гостям дадут несколько мастер-классов из цикла «Народная культура» в Центре творческих музейных программ. Также визитеры поднимутся к некрополю Пушкиных и Ганнибалов, чтобы возложить цветы к могиле поэта в Святогорском монастыре.

В музее также уточнили, что проект ER58 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере ремесленничества в Пскове и Выру» воплощается в жизнь в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014 - 2020 годов.