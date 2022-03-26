Культура

Лучшие фильмы 2021 года получили награды Американской академии киноискусств

Стали известны итоги 94 цермонии вручения наград Американской академии киноискусств, сообщает ТАСС.

В номинации «Лучший фильм» победу одержала картина «CODA: Ребенок глухих родителей». Лучшим режиссером стал Джейн Кэмпион (фильм «Власть пса»). Награду за лучшую мужскую роль получил Уилл Смит за работу в фимлье «Король Ричард», а лучшую женскую роль исполнила Джессика Честэйн в картине «Глаза Тэмми Фэй».

Лучшей актрисой второго плана стала Ариана Дебос («Вестсайдская история»), звание лучшего актера второго плана присудили Трою Коцуру за роль в фильме «CODA: Ребенок глухих родителей».

По мнению жюри, лучшим оператором стал Грег Фрейзер, работавший над фильмом «Дюна». Звание лучшего анимационного фильма получил «Энканто», а лучшего иностранного художественного фильма - «Сядь за руль моей машин».

Лучшим оригинальным сценарием признали сценарий к фильму «Белфаст» Кеннет Брана, а лучшим адаптированным сценарием - «CODA: Ребенок глухих родителей» Шана Хидера. Лучшие визуальные эффекты показал фильм «Дюна».

Лучшим анимационным короткометражным фильмом стал «Стеклоочиститель», лучшим короткометражным фильмом - «Долгое прощание». Награду как лучший документальный фильм получил «Лето Соула». Лучшим короткометражным документальным фильмом посчитали «Королева баскетбола».

Звание лучшей оригинальной песни присудили треку Билли Айлиш «Не время умирать» (фильм «Не время умирать»), а лучший оригинальный сандтрек прозвучал в фильме «Дюна». Этот же фильм получил награду за лучший монтаж и лучшую работу художника-постановщика.

Лучший грим и прически жюри отметило в картине «Глаза Тэмми Фэй», а лучший дизайн костюмов выполнила Дженни Беван в фильме «Круэлла».