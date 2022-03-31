Культура

Пушкинский заповедник закроют на санитарное обслуживание

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 3 апреля, завершают зимний туристический сезон 2021-2022 года.

Репродукция: Геннадий Алексеев, «Весенний день». Михайловское, из собрания Пушкинского заповедника

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, с 4 апреля музеи и парки Пушкинского заповедника закроют на санитарное обслуживание до 25 числа этого же месяца. В эти дни во всех постройках, располагающихся в мемориальных усадьбах и в типологической «Пушкинской деревне» в Бугрово, планируются работы, которые затруднительно, а то и вовсе невозможно выполнить в условиях непрерывного туристического потока. Например, генеральная уборка, проветривание и просушивание экспонатов, проверка (и ремонт) запирающих механизмов, электро- и инженерных сетей, а также прочие хозяйственные мероприятия.

Необходимость в такой паузе вызвана еще и тем, что нынешняя зима оказалась снежной и ветреной, поэтому после непогоды нужно дать высохнуть дорожкам в мемориальных садах и парках, а затем вычинить их, вычистить и отремонтировать ограды, запруды, мостики, отметили в музее.

В то же время для посетителей продолжат работу выставочные залы в Научно-культурном центре музея в поселке Пушкинские Горы. Здесь жители и гости региона смогут посетить Пушкинскую капеллу Петра Оссовского - дар музею и Пушкиногорскому району от академика живописи. Также в музейном НКЦ можно познакомиться с выставками «…Прекрасен наш Союз!» и «Храни селенье, лес и дикий садик мой, и скромную семьи моей обитель...». В музее напомнили, что две эти экспозиции подготовили к столетию «Пушкинского Уголка» на Псковщине.

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Доступны для гостей и баннерная экспозиция «“Я ускользнул от Эскулапа…”. Медицина в жизни и творчестве А. С. Пушкина», и фондовая выставка «Второе рождение», на которой представлены отреставрированные картины и предметы дворянского быта XIX столетия и другое.

Не прекращает свою работу и заповедный Центр творческих музейных программ в деревне Бугрово, где жители и гости Святогорья, руководствуясь расписанием мастер-классов, по-прежнему могут взять урок из цикла «Народная культура». Это «Украшение ткани старинным способом “Верховая набойка”», «Изготовление мешочка саше (несшивным способом) с травами Пушкиногорья» и так далее.

Помимо этого, каждый желающий сможет принять участие в работе традиционного круглого стола «Краеведение, история, археология Пушкиногорья» памяти М. Е. Васильева, который проведут в «Михайловском» 8 апреля.