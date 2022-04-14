Культура

Выставка «Весенние голоса» открылась в Пскове

Выставка «Весенние голоса» открылась в Пскове 14 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Фото здесь далее: пресс-служба Псковского областного центра народного творчества

Представляя проект «Культурное наследие псковичей», главный специалист информационно-методического отдела по формированию регионального Реестра нематериального культурного наследия и автор проекта Марина Шевелева рассказала, что он посвящен году нематериального культурного наследия народов России.

Мультимедийный проект «Культурное наследие псковичей» рассказывает о традициях, культуре, обычаях и обрядах псковичей. «Проект создан по старым фотографиям жителей псковских сел и деревень, которые мы собирали много лет», — отметила Марина Шевелева. Она также добавила, что в процессе создания фильма были использованы исторические справки, архивные документы о жизни жителей Псковской губернии.

Проект подготовили по материалам Единого регионального реестра объектов нематериального культурного наследия и записям полевых экспедиций, сделанным в разные годы специалистами ПОЦНТ и учеными Фольклорно-этнографического центра. Ссылка на видеопроект здесь.

После презентации проекта «Культурное наследие псковичей» в выставочном зале Псковского областного центра народного творчества состоялось открытие выставки «Весенние голоса». Авторы и участники выставочного проекта – мастера творческого объединения «Псковский кукольный дом» и студенты Псковского политехнического колледжа под руководством мастера Михаила Егорова.

Художник-кукольник Галина Лукьянова рассказала присутствующим о представленных работах и мастерах. «Мы трудились три месяца. На выставке представлены изделия, выполненные в разной технике, вы можете увидеть работы и новых мастеров. Выставка «Весенние голоса» — это наши ожидания, размышления о весне. Основная мысль, то, что послужило вдохновением – пасхальные открытки», — рассказала о проекте Галина Лукьянова.

Она также добавила, что на выставке представлено множество маленьких, «ювелирных» работ. На нашей выставке зрители увидели авторских кукол, украшения ручной работы, уникальные коллекции антикварных и винтажных кукол, деревянные артобъекты.