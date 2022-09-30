Культура

Выставка «История мундира» открылась в музее Софьи Ковалевской под Великими Луками

Открытие выставки «История мундира» состоялось в мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской в Великолукском районе 30 сентября. Об этом сообщается в групее музея в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Анна Рыжкова, Владимир Павлов, Алла Прохорова

На выставке представлены мундиры, знаки отличия, художественная венно-историческая миниатюра, книги, атласы военной формы, предметы военного быта из фонда Псковского музея-заповедника, из частных коллекций великолукских краеведов, членов Российского военно-исторического общества Вячеслава Сизова и Игоря Буйко.

Гости выставки услышали рассказы коллекционеров о своем хобби, о представленных предметах коллекций.

В открытии выставки приняли участие создатель музея Валентина Румянцева, начальник отдела по туризму комитета культуры администрации города Великие Луки Зоя Федорова, главный специалист отдела по молодежной политике управления образования Артем Баринов, кадеты и педагоги Лицея №10, юнармейцы, краеведы, жители деревни Полибино.

Выставка будет работать до 9 декабря.