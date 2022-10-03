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Культура

Дина Дабришюте и Диана Константинова проведут в Пскове поэтический вечер

03.10.2022 17:30|ПсковКомментариев: 0

Поэтический вечер «Исходящие сообщения» Дины Дабришюте и Дианы Константиновой состоится в Пскове 15 октября в 17:00. Об этом сообщается в группе «Псковский планетарий» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото:  группа «Псковский планетарий» / «ВКонтакте»

«Стихи — это письма. Иногда без адресата и почти всегда без ответа. В течение полутора часов у зрителя будет возможность услышать, что сообщает поэт миру. Космос ближе, чем кажется. Творческие натуры знают. Убедится в этом каждый гость вечера. Не упустите возможность попасть в творческий космос!» - говорится в анонсе мероприятия. 

Как рассказали организаторы, за погружение в атмосферу отвечает автор электронной музыки Vladislav Tiasto. Визуальное оформление вечера создаст художник-иллюстратор Анна Опарина.

Вход free donation (вход бесплатный, но можно поддержать участников любой удобной суммой перед началом или в конце мероприятия), уточнили организаторы.

Теги: #псков #космос #поэзия
Источник: Псковская Лента Новостей
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