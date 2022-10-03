Дина Дабришюте и Диана Константинова проведут в Пскове поэтический вечер

Поэтический вечер «Исходящие сообщения» Дины Дабришюте и Дианы Константиновой состоится в Пскове 15 октября в 17:00. Об этом сообщается в группе «Псковский планетарий» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: группа «Псковский планетарий» / «ВКонтакте»
Как рассказали организаторы, за погружение в атмосферу отвечает автор электронной музыки Vladislav Tiasto. Визуальное оформление вечера создаст художник-иллюстратор Анна Опарина.
Вход free donation (вход бесплатный, но можно поддержать участников любой удобной суммой перед началом или в конце мероприятия), уточнили организаторы.