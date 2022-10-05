Культура

Порядка 150 виниловых пластинок собрал Игорь Сопов

Порядка 150 виниловых пластинок находятся в коллекции председателя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова. Об этом он сообщил в программе «Чай втроем» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Где-то 90 из них я собрал, когда был в школе. Остальные пластинки я собрал за последние годы. Коллеги дарят пластинки по праздникам, так что коллекция постоянно пополняется», - отметил гость программы.

Председатель регионального избиркома поделился с ведущими программы, что недавно ему подарили проигрыватель «с иголочкой, шумами, все как надо».