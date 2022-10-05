Культура

Псковский музей-заповедник познакомил участников «Университета третьего возраста» приметами на Покров

Уже шестнадцать лет в Псковской области существует социальный проект «Университет третьего возраста», и все это время его участники активно сотрудничают с Псковским музеем-заповедником. Сейчас музейные встречи для «Университета третьего возраста» стали традиционными. Как минимум раз в месяц студенты приходят на образовательные занятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«От этих мероприятий мы получаем мощный эмоциональный заряд и новые знания. Многие мои коллеги ранее не могли в силу занятости посещать экспозиции музея. Сейчас такая возможность у них появилась. Кто-то ранее предпочитал путешествовать по другим городам, не уделяя должного внимания истории своего края. Сейчас они обратили внимание на красоту и неповторимость Пскова», – пояснила заместитель руководителя соцпроекта «Университет третьего возраста» София Ахметова.

В новом учебном сезоне в недавно отреставрированных Поганкиных палатах на первом занятии участникам проекта рассказали об особенностях подготовки к празднику Покрова. В интерактивной форме сотрудники поговорили с посетителями о сборе урожая, о народных приметах на праздник Покрова, познакомили с фольклорными закличками и песнями.

Музейщики напомнили, что на Покров традиционно устраивали свадьбы, а значит, и тема нарядов была актуальна. Во время занятия гости узнали о значении расцветки и узоров платков, которыми с давних времён хозяйки хвастали друг перед другом, о способах их ношения. Участникам преподали мастер-класс, как можно красиво и по-современному повязать платок.