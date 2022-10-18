Культура

Юных псковичей приглашают принять участие в конкурсе экофанфиков на русские народные сказки

Творческий конкурс экофанфиков «Старые сказки на эко лад» проводит Детская экологическая библиотека «Радуга» города Пскова. Об этом сообщается в группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».

«А у нас новый конкурс! Литература, экология и фантазия - это твое? Приглашаем принять участие в конкурсе экофанфиков на русские народные сказки. Участникам конкурса предлагается взять за основу сюжет русской народной, в том числе псковской сказки, или отдельную сюжетную линию любой народной сказки и придумать собственную историю экологической тематики, которая дополнит оригинальную версию или внесет в нее новый смысл», - говорится в анонсе конкурса.

Прием конкурсных работ проходит с 17 октября по 1 декабря по электронной почте на адрес: konkurs.raduga@bk.ru с пометкой «экофанфик». Возрастные категории участников: 7-9 лет, 10-12 лет, 13-14 лет.

Второй этап состоится с 1 по 10 декабря. Жюри конкурса ознакомится с работами, проведет отбор конкурсных работ, оценит и подведет итоги. Награждение победителей состоится в детской экологической библиотеке «Радуга» в период с 17 по 27 декабря.

Подробнее о конкурсе можно прочитать в положении.

Конкурс проходит в рамках реализации социально-просветительского проекта библиотеки «Фольклор. Традиции. Экология: Старые сказки на эко лад» при поддержке псковского завода «Титан-Полимер» и регионального отделения Российского экологического общества.