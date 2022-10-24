Выставку «Клады великих потрясений» представили в Поганкиных палатах. ФОТО

Первую выставку Псковского музея-заповедника «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи» представили в Поганкиных палатах в Пскове сегодня, 24 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Сотрудникам Псковского музея-заповедника удалось установить хозяина богатейшего клада – Александра Хвоинского, губернского секретаря, члена Псковского археологического общества. В составе клада 2016 года, помимо нумизматического собрания и других предметов коллекционирования, выделяется группа ценных вещей, которые были семейными и личными реликвиями людей, спрятавших этот комплекс.
Подробнее о судьбе хозяина клада рассказал начальник исторического отдела Псковского музея-заповедника Максим Колпаков и уточнил, что информация о Александре Хвоинском будет пополняться.
На выставке представлена часть клада, обнаруженного рядом с Музейным кварталом в 2016 году. Его нашли в нескольких емкостях: 6 жестяных банок с монетами и 2 крупных серебряных сосуда. Позднее неподалеку в раскопе нашли еще два комплекса: жестяную коробку, наполненную сокровищами, а второй – сильно заржавевший комок находок.
«На выставке бросается в глаза инсталляция с небольшим кусочком представленных раскопок. Клад был найден в двух местах. Во второй части клада сохранились две бутыли с алкоголем, по анализу мы определили, что это самогон и мадера. Существует такая легенда, что при сокрытии ценных вещей бутылки со спиртным кладут отравленными», – пояснила старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Татьяна Ершова.
Основное внимание на выставке уделили Петровской эпохе. В экспозиции представлены такие редкие монеты как полуполушка (пробная 1/8 копейки), бородовой знак (бородовая копейка) и пробная копейка. Все они относятся к денежной реформе Петра I.
Для посещения выставка «Клады великих потрясений» будет открыта с 26 октября, в том числе и по Пушкинской карте.