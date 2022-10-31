Культура

Документ о замене эполет погонами опубликовали псковские архивисты

Документ о замене в 1855 году эполет погонами разместили специалисты Государственного архива Псковской области в своем Telegram-канале.

Рисунок погон к обер-офицерскому и штаб-офицерскому полукафтанам. Изображение здесь и далее: Архивный документ / Telegram

Выписка из приказа военного министра по дружинам подвижного государственного ополчения о введении погон вместо эполет находится в архиве учреждения. На документе дата – 30 ноября 1855 года.

В 1854 году эполеты командного состава действующей армии заменили погонами. Их основной цвет соответствовал цвету полка. Год спустя это коснулось и ополченцев. «На кафтаны, ополчению присвоенные, вместо эполет иметь суконные, плечевые погоны одного цвета, положенного для нижних чинов, но с галунами по чинам», – говорится в документе.