Культура

Георгий Василевич о фестивале «Пушкин и…»: Это новая страница в деятельности музея

Первый фестиваль анимации и литературы «Пушкин и...», который пройдёт в Псковской области с 17 по 20 ноября, это новая страница в деятельности музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Такое мнение директор учреждения Георгий Василевич выразил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это новая страница в деятельности музея. Пушкинский заповедник и благотворительный фонд "Общество друзей Пушкиногорья" в этом году проводит первый фестиваль анимации и литературы. В рамках фестиваля будут представлены известные и неизвестные мультфильмы. Он будет работать не только в Пушкинских Горах, но и в Пскове, Великих Луках, Опочке, Острове и Новоржеве. Мы соберём как можно большую аудиторию, чтобы встречи с писателями и мультипликаторами помогли лучше узнать сегодняшнюю жизнь», – рассказал гость студии.

На фестивале покажут мультфильмы, основанные на классических и современных литературных произведениях. Это анимационные короткометражные фильмы, а также сериалы, снятые в 2020-2022 годах

По мнению Георгия Василевича, фестиваль будет интересен профессионалам: он объединит литераторов мультипликаторов, работающих в жанре экранизации, представит площадку для знакомства, взаимодействий и создания совместных проектов.

Все мероприятия фестиваля будут бесплатны для зрителей.