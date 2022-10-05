Культура

Фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…» пройдет в Пушкинских Горах

Фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…» пройдет с 17 по 20 ноября года в Пушкинских Горах. Об этом Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

На фестивале будут показаны мультфильмы, основанные на классических и современных литературных произведениях. Это анимационные короткометражные и полнометражные фильмы, а также сериалы, снятые по литературным произведениям в 2020-2022 годах. Фестиваль будет включать в себя кинопоказы, встречи с их создателями и писателями, тематические мастер-классы.

«Мы ждем на площадке не только детей, ведь аудитория у анимационных лент не всегда детская – это фестивальное кино, рассчитанное на специфического зрителя. Но у него нет проката, а телевидение не проявляет должного интереса к авторским работам, и есть шанс, что искусство анимационного кино, в том числе основанного на литературном материале, будет развиваться именно как высокое искусство. Фестиваль будет интересен профессионалам: он объединит литераторов и мультипликаторов, работающих в жанре экранизации, предоставит площадку для знакомства, взаимодействий, создания совместных проектов», – рассказали организаторы.

Партнер проекта - Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».

Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все мероприятия бесплатны для зрителей.