Культура

Концерт-дефиле ансамбля «Уграда» пройдёт в Пскове

Концерт-дефиле ансамбля «Уграда» состоится 16 декабря в 17:00 в Поганкиных палатах в Пскове в рамках международного фольклорного фестиваля «Золотые родники». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Зрители не только услышат уникальные народные песни в исполнении артистов ансамбля «Уграда», но и познакомятся с коллекцией костюмов, изготовленных по образцу праздничного женского наряда Торопецкого уезда Псковской губернии, отличительной чертой которого, в частности, является уникальный головной убор «Шишак», рассказали в музее.

Помимо этого, гости увидят уникальные народные костюмы из конского волоса авторства руководителя Театра моды «Морин Эрдони» Даримы Жалсановой и традиционные бурятские наряды авторства Цыбикмы Берзиной.

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, дом 7).

Стоимость: 250 рублей за человека – взрослые, 150 рублей за человека – школьники, студенты, пенсионеры, 300 рублей за человека – по Пушкинской карте.

Запись по телефону: +78112663311.