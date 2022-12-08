Концерт-дефиле ансамбля «Уграда» пройдёт в Пскове

Концерт-дефиле ансамбля «Уграда» состоится 16 декабря в 17:00 в Поганкиных палатах в Пскове в рамках международного фольклорного фестиваля «Золотые родники». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Зрители не только услышат уникальные народные песни в исполнении артистов ансамбля «Уграда», но и познакомятся с коллекцией костюмов, изготовленных по образцу праздничного женского наряда Торопецкого уезда Псковской губернии, отличительной чертой которого, в частности, является уникальный головной убор «Шишак», рассказали в музее.
Помимо этого, гости увидят уникальные народные костюмы из конского волоса авторства руководителя Театра моды «Морин Эрдони» Даримы Жалсановой и традиционные бурятские наряды авторства Цыбикмы Берзиной.
Место встречи: фойе главного здания Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, дом 7).
Стоимость: 250 рублей за человека – взрослые, 150 рублей за человека – школьники, студенты, пенсионеры, 300 рублей за человека – по Пушкинской карте.
Запись по телефону: +78112663311.