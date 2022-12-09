Культура

Выставка рукотворной серебряной фотографии открылась в Порхове

Выставка рукотворной серебряной фотографии открылась в Порхове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Порховском краеведческом музее.

Фото здесь и далее: Порховский краеведческий музей

Выставку рукотворной серебряной фотографии Татьяны Андриановой и Марии Галенко «Крепости Древней Руси» работает по адресу: проспекту Ленина, 5 (Кинотеатр «Родина»).

Как сообщают открытые источники, серебряно-желатиновая печать - фотографический процесс, ставший основным на протяжении всего XX века. В качестве светочувствительных солей в эмульсии используются соединения серебра с бромом, хлором и йодом, а также их комбинации. В качестве связующего вещества применяется желатин. Отпечаток создается как контактным способом, так и с помощью фотоувеличителя.