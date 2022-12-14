Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
проект бюджета Пскова
лонгрид кушать подано
Новогодняя акция на Geely
Новая «Пчёлка» в Пскове
Господин Рейтингомер
поддержка мобилизованных членов профсоюза
Лайфхаки по зарплатной карте
борьба с наледью
новогодние корпоративы
Курс на 2023 ЛОНГРИД
Газ в быту
Есть работа
новое в недвижимости
рост тарифов
FAQ передача показаний
Цифровая гигиена для детей
 
 
 
ещё Культура 14.12.2022 13:191 Светлана Мельникова назвала 2022-й годом «музейного строительства» 14.12.2022 16:180 Зоны охраны уникальной усадьбы Лог в Плюсском районе предстоит утвердить депутатам 14.12.2022 16:070 Работу экскурсоводов Псковского музея-заповедника оценила Светлана Мельникова 14.12.2022 15:520 Продолжается следствие по факту пожара в усадьбе Римского-Корсакова в Любенске 14.12.2022 15:200 Светлана Мельникова: По музеефикации Псковского кремля делаем всё, что можем 14.12.2022 15:020 Важное для Псковского музея-заповедника событие уходящего года назвала Светлана Мельникова
 
 
 
Самое популярное 09.12.2022 11:061 Погибли отец и дочь: стали известны подробности смертельного ДТП под Псковом 11.12.2022 12:580 Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с гибелью контрактника 76-й дивизии ВДВ 08.12.2022 14:230 Путин вручил двум псковским военнослужащим медали «Золотая звезда» 08.12.2022 22:040 Двое детей пострадали в смертельном ДТП в Псковском районе 11.12.2022 15:251 Жителей Псковской области предупредили об опасном природном явлении
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Продолжается следствие по факту пожара в усадьбе Римского-Корсакова в Любенске

14.12.2022 15:52|ПсковКомментариев: 0

Продолжается следствие по факту пожара в усадьбе Римского-Корсакова в деревне Любенск Плюсского района. Об этом сообщила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в программе «Обратный отсчет» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я всегда говорила и говорю, что можно защититься от молнии, можно защититься от пожара, если есть правильная система пожаротушения и оповещения, но от человеческой халатности – нельзя на это заключить госконтракт. Я не имею права комментировать результаты следствия, потому что они еще продолжаются. Единственное, что могу сказать то, как вели себя сотрудники, как четко отработала МЧС. Не перестаю высказывать им слова благодарности. Из огня было вынесено более тысячи очень значимых предметов, в том числе тяжелейшая мебель. Я совсем недавно была в Любенске. Как они это вытащить смогли? Наверное, на чувстве адреналина и опасности», – рассказала Светлана Мельникова.

Она напомнила, что в другой усадьбе, в Вечаше, работает выставка уже приведенных в порядок, отреставрированных и спасенных предметов.

«То здание, которое сгорело, это постройка 1994 года. Я бесконечно благодарна отношению Министерства культуры к Псковскому музею. Боюсь сглазить, но я очень надеюсь, что следующий год будет годом проектирования усадьбы. В рамках этого проектирования мы сможем не только восстановить усадебный дом, но заняться и другими очень важными вопросами, приведением в порядок прилегающего парка. Там большая проблематика с прудом. Этот масштабный проект позволит нам уже после окончания проектных работ представить усадьбу совершенно в другом свете», – продолжила она.

Напомним, усадьба композитора Н. А. Римского-Корсакова сгорела в деревне Любенск Плюсского района 2 июля. Предполагается, что пожар произошел из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня.

 
Пресс-портрет
Мельникова Светлана Евгеньевна Генеральный директор Псковского музея-заповедника
Теги: #Псковский музей-заповедник #усадьба Римского-Корсакова
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли снижение возрастного порога для участия в выборах с 18 до 16 лет?
В опросе приняло участие 150 человек
Сюжет: «Обратный отсчет» с гендиректором Псковского музея-заповедника Работу экскурсоводов Псковского музея-заповедника оценила Светлана Мельникова Продолжается следствие по факту пожара в усадьбе Римского-Корсакова в Любенске Светлана Мельникова: По музеефикации Псковского кремля делаем всё, что можем Выставка «Клады великих потрясений» в Пскове заработала свыше миллиона рублей Платный вход на территорию Псковского кремля планируют ввести для туристов Светлана Мельникова: Создание муралов в Пскове – хороший пиар-ход для Картинной галереи Меры безопасности усиливают в Псковском музее-заповеднике Важное для Псковского музея-заповедника событие уходящего года назвала Светлана Мельникова Штат реставраторов увеличили в Псковском музее-заповеднике Светлана Мельникова назвала 2022-й годом «музейного строительства» Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» со Светланой Мельниковой «Обратный отсчет»: Светлана Мельникова об итогах года и планах Псковского музея-заповедника
14.12.2022, 16:350 Управление образования администрации Пскова возглавит Геннадий Иойлев 14.12.2022, 16:290 Движение транспорта ограничат на улице Ивана Головко в Пскове 14.12.2022, 16:180 Зоны охраны уникальной усадьбы Лог в Плюсском районе предстоит утвердить депутатам 14.12.2022, 16:090 «Каждый день там падают люди»: наледь образовалась на тротуаре в центре Пскова
14.12.2022, 16:070 Работу экскурсоводов Псковского музея-заповедника оценила Светлана Мельникова 14.12.2022, 16:040 Боксеров из России и Белоруссии восстановили в рейтингах WBA 14.12.2022, 15:570 Свыше 10 домов в Великих Луках останутся без холодного водоснабжения 15 декабря 14.12.2022, 15:540 Не выходить на каток в Финском парке в течение двух дней призвали псковичей
14.12.2022, 15:520 Продолжается следствие по факту пожара в усадьбе Римского-Корсакова в Любенске 14.12.2022, 15:480 О темпах распространения свиного гриппа в Псковской области рассказали в Роспотребнадзоре 14.12.2022, 15:450 Гирлянды длиной 40 метров украсят главную новогоднюю ель Пскова 14.12.2022, 15:410 20-летний пскович предстанет перед судом за смертельное ДТП
14.12.2022, 15:290 Юные смешные голоса 14.12.2022, 15:272 Псковичи оказались одними из самых расточительных россиян 14.12.2022, 15:250 Олег Брячак заявил о возможности купить квартиру в ипотеку на среднюю зарплату 14.12.2022, 15:210 Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Псковской области ждут к Новому году
14.12.2022, 15:200 Светлана Мельникова: По музеефикации Псковского кремля делаем всё, что можем 14.12.2022, 15:110 Почти 9 тысяч пачек немаркированных сигарет выявили псковские таможенники в двух торговых павильонах 14.12.2022, 15:070 Десять человек в Псковской области заболели свиным гриппом 14.12.2022, 15:020 Важное для Псковского музея-заповедника событие уходящего года назвала Светлана Мельникова
14.12.2022, 14:552 Совфед установил МРОТ на 2023 год на уровне 16 242 рублей 14.12.2022, 14:420 Решение выплатить укушенному собакой ребёнку деньги за моральный вред оспорят в псковском суде 14.12.2022, 14:341 Порядка 400 млн рублей оплатили жители Псковской области за услуги ЖКХ с помощью автоплатежа - Сбер 14.12.2022, 14:270 Выставка «Клады великих потрясений» в Пскове заработала свыше миллиона рублей
14.12.2022, 14:250 Олег Брячак предотвратил отчисление из техникума участника СВО 14.12.2022, 14:210 Платный вход на территорию Псковского кремля планируют ввести для туристов 14.12.2022, 14:160 Пенсионер на ВАЗе сбил женщину на переходе в Порхове 14.12.2022, 14:120 Инфекционное трио
14.12.2022, 14:110 В Псковской области за год вырос спрос на «мужские» профессии – эксперты 14.12.2022, 14:060 Светлана Мельникова: Создание муралов в Пскове – хороший пиар-ход для Картинной галереи 14.12.2022, 14:040 Аэропорты Москвы предупредили о возможных задержках рейсов из-за снегопада 14.12.2022, 14:040 Party bus - курс на 2023. ЛОНГРИД
14.12.2022, 13:551 Организацию дорожного движения могут изменить на площади Героев-десантников в Пскове 14.12.2022, 13:510 Меры безопасности усиливают в Псковском музее-заповеднике 14.12.2022, 13:493 Лидер псковских эсеров обозначил задачи партии на 2023 год 14.12.2022, 13:421 Спрос на медиков в Псковской области за год вырос на 45%
14.12.2022, 13:390 Штат реставраторов увеличили в Псковском музее-заповеднике 14.12.2022, 13:330 Царьградский крест вручили супруге погибшего псковского священника Александра Цыганова 14.12.2022, 13:261 Долгострой на улице Петровской в Пскове хотят завершить без банкротства застройщика 14.12.2022, 13:191 Светлана Мельникова назвала 2022-й годом «музейного строительства»
14.12.2022, 13:170 13 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 14.12.2022, 13:160 Медики ехали на помощь к роженице и попали в смертельное ДТП под Томском 14.12.2022, 13:120 Клиенты Tele2 смогут обменять накопленные минуты на умные устройства 14.12.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» со Светланой Мельниковой
14.12.2022, 12:571 Псковский губернатор поощрил районы-лидеры грантами за работу в 2022 году 14.12.2022, 12:530 Псковский композитор Николай Мишуков – о современной музыке: Моя душа не принимает 14.12.2022, 12:470 Острович совершил более 20 краж в разных районах Псковской области 14.12.2022, 12:461 Главное событие уходящего года назвал Олег Брячак
14.12.2022, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с композитором Николаем Мишуковым 14.12.2022, 12:260 Освободить инвесторов от налога на имущество организаций предложили в Псковской области 14.12.2022, 12:220 Послание Путина Федеральному собранию может состояться в 2023 году 14.12.2022, 12:220 Жителя Москвы заключили под стражу за избиение мужчины в Себеже до смерти
14.12.2022, 12:160 МегаФон разработает модель совместимости абонентов и операторов колл-центра 14.12.2022, 12:150 Родственников без вести пропавшего красноармейца разыскивают в Псковской области 14.12.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложение на 14 декабря 14.12.2022, 12:011 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Олегом Брячаком
14.12.2022, 11:570 Снег и мороз до 13 градусов прогнозируют в Псковской области 15 декабря 14.12.2022, 11:550 «Обратный отсчет»: Светлана Мельникова об итогах года и планах Псковского музея-заповедника 14.12.2022, 11:490 Инфляция в ноябре в Псковской области снизилась до 11,58% 14.12.2022, 11:460 Псковский циркач выступил в шоу «Вундеркинды» на телеканале «Пятница!»
14.12.2022, 11:420 Миллиард выделят на выплаты приглашенным работникам ОПК в России 14.12.2022, 11:411 Псковскую компанию могут наказать за рекламу алкоголя в соцсетях 14.12.2022, 11:390 Ещё одну краснокнижную утку увидели в Псковской области 14.12.2022, 11:340 Пскову не хватает планового подхода к добавлению новых «зелёных» зон - эксперт
14.12.2022, 11:280 Два автомобиля Renault столкнулись напротив автовокзала в Пскове 14.12.2022, 11:250 Псковские дети с нарушением слуха смогут посмотреть «Простоквашино» на жестовом языке 14.12.2022, 11:220 «Обратный отсчет»: Олег Брячак об итогах работы псковских эсеров в 2022 году 14.12.2022, 11:200 Очумелые ручки и легенды о крысах: как за 10 лет изменилось новогоднее украшение Пскова
14.12.2022, 11:190 Участники публичных слушаний выразили согласие на создание Печорского муниципального округа 14.12.2022, 11:140 Фургон съехал с Крестовского шоссе в Пскове и врезался в дерево, пострадал пассажир 14.12.2022, 11:081 Олег Панкевич об обеспечении Пскова водой в условиях зимы 14.12.2022, 10:550 «Беседка»: Композитор Николай Мишуков о своем 90-летии и творческих планах
14.12.2022, 10:470 Укушенному бездомной собакой ребёнку в Пскове могут выплатить деньги за моральный вред 14.12.2022, 10:411 Главную новогоднюю ель Пскова украшают на Октябрьской площади 14.12.2022, 10:360 Каток начали заливать в Финском парке Пскова. ВИДЕО 14.12.2022, 10:210 Псковича задержали за кражу продуктов из магазина
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru