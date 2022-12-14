Культура

Продолжается следствие по факту пожара в усадьбе Римского-Корсакова в Любенске

Продолжается следствие по факту пожара в усадьбе Римского-Корсакова в деревне Любенск Плюсского района. Об этом сообщила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в программе «Обратный отсчет» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я всегда говорила и говорю, что можно защититься от молнии, можно защититься от пожара, если есть правильная система пожаротушения и оповещения, но от человеческой халатности – нельзя на это заключить госконтракт. Я не имею права комментировать результаты следствия, потому что они еще продолжаются. Единственное, что могу сказать то, как вели себя сотрудники, как четко отработала МЧС. Не перестаю высказывать им слова благодарности. Из огня было вынесено более тысячи очень значимых предметов, в том числе тяжелейшая мебель. Я совсем недавно была в Любенске. Как они это вытащить смогли? Наверное, на чувстве адреналина и опасности», – рассказала Светлана Мельникова.

Она напомнила, что в другой усадьбе, в Вечаше, работает выставка уже приведенных в порядок, отреставрированных и спасенных предметов.

«То здание, которое сгорело, это постройка 1994 года. Я бесконечно благодарна отношению Министерства культуры к Псковскому музею. Боюсь сглазить, но я очень надеюсь, что следующий год будет годом проектирования усадьбы. В рамках этого проектирования мы сможем не только восстановить усадебный дом, но заняться и другими очень важными вопросами, приведением в порядок прилегающего парка. Там большая проблематика с прудом. Этот масштабный проект позволит нам уже после окончания проектных работ представить усадьбу совершенно в другом свете», – продолжила она.

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Напомним, усадьба композитора Н. А. Римского-Корсакова сгорела в деревне Любенск Плюсского района 2 июля. Предполагается, что пожар произошел из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня.