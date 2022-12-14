Продолжается следствие по факту пожара в усадьбе Римского-Корсакова в Любенске

Продолжается следствие по факту пожара в усадьбе Римского-Корсакова в деревне Любенск Плюсского района. Об этом сообщила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в программе «Обратный отсчет» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
Она напомнила, что в другой усадьбе, в Вечаше, работает выставка уже приведенных в порядок, отреставрированных и спасенных предметов.
«То здание, которое сгорело, это постройка 1994 года. Я бесконечно благодарна отношению Министерства культуры к Псковскому музею. Боюсь сглазить, но я очень надеюсь, что следующий год будет годом проектирования усадьбы. В рамках этого проектирования мы сможем не только восстановить усадебный дом, но заняться и другими очень важными вопросами, приведением в порядок прилегающего парка. Там большая проблематика с прудом. Этот масштабный проект позволит нам уже после окончания проектных работ представить усадьбу совершенно в другом свете», – продолжила она.
Напомним, усадьба композитора Н. А. Римского-Корсакова сгорела в деревне Любенск Плюсского района 2 июля. Предполагается, что пожар произошел из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня.