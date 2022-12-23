Музей-заповедник «Изборск» приглашает псковичей на празднование Нового года в январские праздники.
Фото: музей-заповденик «Изборск»
«Россия. Истоки»
Уникальная коллекция русского академического искусства из собрания Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств.
1 -8 января
Сборные экскурсии в 11.00, 12.00, 14.00, 15.00
Выставочный зал, ул.Печорская, 37
«сНежно»
Заснеженный Изборск в картинах П.Д. Мельникова.
1-8 января
10.00-17.00
Дом купца Белянина, ул.Печорская, 39
«Пуховые истории»
Елочные игрушки ручной работы из Оренбургского музея изобразительных искусств
1-8 января
10.00-17.00, дом купца Белянина, ул.Печорская, 39
«Рождественская шкатулка»
Мастер – классы по изготовлению праздничных сувениров и символов праздника
1-8 января
10.00-17.00
Дом купца Шведова, ул.Печорская, 32
«Зима в королевстве Сетомаа»
Экскурсии, традиционные песни и игры народа сето, мастер-классы и национальные угощения
2 - 8 января
10.00 - 17.00
Музей-усадьба народа сето в д.Сигово
«Зима на вкус»
Мастер-класс по росписи ароматной изборской коврижки
2, 8 января
11.00, музейное кафе «Блинная»
«Новогодние приключения в Изборской крепости»
Квест для всей семьи
3, 4 января
13:00, сбор в доме куца Анисимова, ул.Печорская, 41б
«Загадки старинного дома»
Интерактивная программа для всей семьи
5, 6 января
13:00
Дом купца Шведова, ул.Печорская, 32
Рождество Христово - праздничное Рождественское богослужение.
7 января
00.00 – 03.00, Изборск, Никольский собор
Ежедневно – «Древний щит земли Русской»- прогулки по Изборской крепости.
11.00, 14.00, сбор группы в доме купца Анисимова