Культура

Гостям «Михайловского» предлагают «лубочные» открытки с Пушкиным-конькобежцем

В книжных и сувенирных киосках Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» появились печатные издания, подготовленные специально к нынешним новогодним и Рождественским праздникам, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении. Так, например, гости музея теперь смогут купить и, при желании, прямо из «Музейной почты» отправить друзьям и близким новогоднюю открытку-репродукцию лубочной картинки «Зимнее катание на озере Маленец» (2002). Это работа современной художницы, давнего друга музея Ольги Муратовой из фондовой коллекции «Михайловского».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали в музее, подобный опыт издания почтовый карточек, призванных познакомить туристов с произведениями из собрания Пушкинского заповедника, — не первый. Так, например, в прошлом году буквально в считанные недели «разлетелись» две, январская и февральская, серии открыток с Пушкиным, каким его изобразил известный петербургский театральный художник Игорь Шаймарданов.

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В «Михайловском» уточнили, что первый тираж почтовых карточек с репродукций лубочной картинки Ольги Муратовой невелик — всего 300 экземпляров. Отпечатан он в одной из псковских типографий.

Напомним также, что уже с завтрашнего жители и гости Святогорья смогут стать участниками большой новогодней программы, где среди прочего предусмотрено и музейное занятие «Прелестные мелочи» (6 и 7 января). Его участников среди прочего научат писать рождественские поздравления — не просто по образцам из письмовника XIX века, но ещё и настоящим пером, каким пользовался сам Пушкин.