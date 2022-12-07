Культура

В «Михайловском» советуют спланировать новогоднюю поездку в музей уже в ближайшие дни

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сверстали афишу новогодних и Рождественских праздников. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, программу постарались составить таким образом, чтобы порадовать гостей любого возраста и уровня литературной подготовки.

Юлия Леонычева. Колядки в Михайловском (2012). Из фондов музея-заповедника

Дополнительно к традиционным, общим и узкотематическим экскурсионным предложениям и многочисленным, весьма разнообразным по материалу и характеру выставкам, в каникулярные дни, с 2 по 8 января, музей предлагает посетителям фольклорные программы, а также разноплановые музейные занятия и мастер-классы. В Доме мельника, в музейном комплексе в деревне Бугрово, взрослых и детей ждут на очень смешное, играемое на псковском диалекте интерактивное представление «Колобок» от заповедного театра кукол «Петрушкина бáловня». А в Зелёной зале господского дома в мемориальной усадьбе «Тригорское» в эти дни будут даны два концерта из цикла «Рождественские вечера в русской усадьбе».

Кроме того, в череду зимних развлечений в нынешнем году в «Михайловском» включили выступление давних друзей и партнёров музея — актёров Новоржевского народного театра. Силами этого самодеятельного коллектива 25 декабря в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника для детей будет дан спектакль-сказка «В плену у гаджетов».

Полностью с новогодней афишей «Михайловского» (с указанием дат, времени проведения, возрастных рекомендаций и другой полезной информацией) можно познакомиться на официальном сайте музея.

В заповеднике настоятельно советуют спланировать каникулярную поездку в Святогорье заранее: деревенские усадьбы невелики и одновременно могут принять весьма ограниченное число гостей. Поэтому о своём желании стать участником того или иного события в праздники рациональнее сообщить музейщикам уже сейчас. Это легко сделать по телефонам 8(81146) 2-23-21, 2-18-15, в рабочие дни Пушкинского заповедника, то есть, со среды до воскресенья включительно.