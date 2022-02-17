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Культура

Новые открытки с Пушкиным в рисунках Игоря Шаймарданова выпустили в «Михайловском»

17.02.2022 21:30|ПсковКомментариев: 0

Новую серию из девяти почтовых карточек с рисунками художника Игоря Шаймарданова выпустил Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, открытки представляют поэта как участника воображаемых диалогов с великими современниками или действующее лицо придуманных же жанровых сценок.

Фото: Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»

Изображения сопровождаются высказываниями о Пушкине — цитатами из записок или произведений императора Александра I, Марии Волконской, Александра Герцена, Николая Гоголя, Аполлона Григорьева, Гавриила Державина, Сергея Довлатова, Александра Островского, Льва Толстого.

Напомним, что к новогодним праздникам в музее также выпустили оригинальную карту Святогорья с рисунками Игоря Шаймарданова и почтовые карточки с репродукциями его живописных работ.

В «Михайловском» уточнили, что эти информационно-сувенирные издания напечатали в региональной типографии «Псковское возрождение».

Теги: #Пушкинские Горы #пушкинский заповедник #открытки #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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