Культура

Новые открытки с Пушкиным в рисунках Игоря Шаймарданова выпустили в «Михайловском»

Новую серию из девяти почтовых карточек с рисунками художника Игоря Шаймарданова выпустил Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, открытки представляют поэта как участника воображаемых диалогов с великими современниками или действующее лицо придуманных же жанровых сценок.

Фото: Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»

Изображения сопровождаются высказываниями о Пушкине — цитатами из записок или произведений императора Александра I, Марии Волконской, Александра Герцена, Николая Гоголя, Аполлона Григорьева, Гавриила Державина, Сергея Довлатова, Александра Островского, Льва Толстого.

Напомним, что к новогодним праздникам в музее также выпустили оригинальную карту Святогорья с рисунками Игоря Шаймарданова и почтовые карточки с репродукциями его живописных работ.

В «Михайловском» уточнили, что эти информационно-сувенирные издания напечатали в региональной типографии «Псковское возрождение».