Псковский кремль будет закрыт для посещения 14 января

В связи с проведением в Псковском кремле закрытого праздничного мероприятия «Рождественская елка» 14 января вход на территорию Кремля (вечевая площадь, северная часть, Плоская башня) будет закрыт. Северные ворота будут также закрыты в целях обеспечения безопасности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото: Псковский музей-заповедник
Для посещения 14 января доступны Довмонтов город, Приказная палата и Власьевская башня. Вход на территорию Кремля будет осуществляться только через башню Святых ворот.
Внимание посетителей обратили на изменения в расписании мероприятий Псковского музея-заповедника на территории ансамбля. 14 января пройдут следующие мероприятия:
Подробная информация о мероприятиях доступна на сайте Псковского музея.
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