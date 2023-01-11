Культура

Псковский кремль будет закрыт для посещения 14 января

В связи с проведением в Псковском кремле закрытого праздничного мероприятия «Рождественская елка» 14 января вход на территорию Кремля (вечевая площадь, северная часть, Плоская башня) будет закрыт. Северные ворота будут также закрыты в целях обеспечения безопасности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей-заповедник

Для посещения 14 января доступны Довмонтов город, Приказная палата и Власьевская башня. Вход на территорию Кремля будет осуществляться только через башню Святых ворот.

Внимание посетителей обратили на изменения в расписании мероприятий Псковского музея-заповедника на территории ансамбля. 14 января пройдут следующие мероприятия:

11:00 – сборная экскурсия по выставке «Ратная доблесть эпох»;

12:00 и 14:00 – сборная экскурсия по экспозиции «Приказная палата – административный центр Псковской земли конца XVII в.»;

13:00 и 16:00 – сборная экскурсия по выставке «Господин Псков»;

14:00 –сборная интерактивная программа «Богатырская застава»;

15:00 – сборная экскурсия по Власьевской башне со стрельцом;

15:00 – сборная интерактивная программа «Во что играли наши предки».

Подробная информация о мероприятиях доступна на сайте Псковского музея.

Запись и справки по телефону: +78112724574.