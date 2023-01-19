«Всем золотые орешки с ядрами-изумрудами!»: «Михайловское» делится видео-открыткой из Москвы

Воспитанники московской мультстудии «Интеллектуалъ» откликнулись на конкурс самодельных открыток «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» от Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» оригинальным посланием. Как корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее, дети создали четырёхминутную открытку-мультфильм.
Мульт-поздравление от студии «Интеллектуалъ» открывает сам Пушкин
В заповеднике также уточнили, что студия «Интеллектуалъ» работает при столичной библиотеке №105 под началом Ирины Теплицкой. Посмотреть мульт-открытку можно на официальных страницах музея в социальной сети «ВКонтакте» и в Telegram.
В «Михайловском» напомнили, что на конкурс рисованных открыток в этот раз откликнулось беспрецедентно много самодеятельных и профессиональных художников разного возраста со всей России и из ближнего зарубежья.
Показательно, что с 2017 года, когда музей впервые объявил конкурс «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством», число художников-любителей и профессионалов, желающих в нём поучаствовать, выросло почти в восемь раз. И это при том, что никаких материальных поощрений для победителей ни тогда, ни сейчас Пушкинский заповедник не анонсировал, добавили в музее.