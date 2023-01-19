Культура

«Всем золотые орешки с ядрами-изумрудами!»: «Михайловское» делится видео-открыткой из Москвы

Воспитанники московской мультстудии «Интеллектуалъ» откликнулись на конкурс самодельных открыток «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» от Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» оригинальным посланием. Как корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее, дети создали четырёхминутную открытку-мультфильм.

Мульт-поздравление от студии «Интеллектуалъ» открывает сам Пушкин

«Это очень симпатичный ролик, — прокомментировали в музее. — Почти все его персонажи — пластилиновые, а их пожелания — вполне себе сказочные. Баба Яга там заботится о традиционном холодце к новогоднему столу, старик по случаю праздника не ловит неводом золотую рыбку, а, наоборот, несёт ей подарок. Царевна Лебедь желает всем… обрасти перьями, а белочка — всегда находить золотые орешки».

В заповеднике также уточнили, что студия «Интеллектуалъ» работает при столичной библиотеке №105 под началом Ирины Теплицкой. Посмотреть мульт-открытку можно на официальных страницах музея в социальной сети «ВКонтакте» и в Telegram.

В «Михайловском» напомнили, что на конкурс рисованных открыток в этот раз откликнулось беспрецедентно много самодеятельных и профессиональных художников разного возраста со всей России и из ближнего зарубежья.

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Показательно, что с 2017 года, когда музей впервые объявил конкурс «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством», число художников-любителей и профессионалов, желающих в нём поучаствовать, выросло почти в восемь раз. И это при том, что никаких материальных поощрений для победителей ни тогда, ни сейчас Пушкинский заповедник не анонсировал, добавили в музее.