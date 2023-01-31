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Культура

Экспедиция с участием художников из 16 стран начала работу в Псковской области

31.01.2023 12:21|ПсковКомментариев: 0

Экспедиция с участием художников из 16 стран начала работу в Псковской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщила председатель комитета по культуре Ольга Тимофеева.

Фото здесь и далее: Ольга Тимофеева / Telegram

«В Псковской области проходит творческая экспедиция художников из 16 стран "Псков - 2023". Участниками являются студенты и преподаватели Академии художников имени И. Репина. Сегодня начинают свою работу пленэры в Пскове и Изборске. По итогам будет представлена выставка работ в Псковском музее-заповеднике и в региональном отделении Союза художников России», - написала Ольга Тимофеева.

Детские школы искусств и детские художественные школы региона также присоединяться к пленэрам.

«Проведение таких мероприятий даёт уникальную возможность обменяться опытом и знаниями, взаимодействовать друг с другом, узнать русскую культуру и получить массу ярких впечатлений», - отметила Ольга Тимофеева.

Теги: #плэнер
Источник: Псковская Лента Новостей
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