Культура

Творческая экспедиция с участием художников из 16 стран мира пройдёт в Псковской области

На территории Псковской области пройдет творческая экспедиция художников «Псков 2023» из 16 стран мира: Австралии, Аргентины, Афганистана, Бразилии, России, Кипра, Македонии, Монголии, Польши, Сербии, Сингапура, Швейцарии, Эфиопии, Боснии, Китая и Монголии с 30 января по 6 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Экспедиция является частью проекта «Настоящая Россия», осуществляемого Санкт-Петербургской академией художеств, комитетом по культуре Псковской области, арт-резиденцией «Кебь» при финансовой поддержке Реставрационно-строительной компании «ОРДЕР».

Участниками творческой экспедиции являются художники — студенты, аспиранты и преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств, объединённые общим стремлением к познанию культуры, истории и природы России, а также приверженностью к русской академической художественной традиции.

«Недалеко от Пскова, в деревне Кебь, которая раскинулась на берегу живописной реки, с недавнего времени организована арт-резиденция "Кебь" по инициативе художника и предпринимателя Андрея Мартьянова. Это совершенно новый для здешних мест и уникальный проект, призванный сделать интереснее жизнь мастеров искусства, укрепить культурные позиции региона и сделать Псков не только местом паломничества ценителей и знатоков исторических достопримечательностей, но и аттрактивным центром современного искусства», - прокомментировали организаторы.

В 2022 году в арт-резиденцию «Кебь» приезжали иностранные студенты академии имени Репина, представители 16 государств. Руководителями пленэра выступили художники: М. В. Моргунов и С. А. Данчев. Активное участие в работе со студентами принял также академик Российской академии художеств, профессор, руководитель мастерской церковно-исторической живописи, заслуженный художник РФ Александр Крылов, который рассказал о сохранившемся уникальном памятнике древнерусского искусства XV века - церкви Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово.

Осенью в Итальянском зале Академии художеств в Петербурге состоялась выставка, на которой было представлено более 50 произведений, созданных художниками в результате пленэров 2022 года (кроме Псковского пленэра в 2022 году состоялся еще пленэр в Карелии).

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В 2023 году организаторы и участники проекта решили продолжить сотрудничество и провести в конце января зимний пленэр, с участием также иностранных студентов Академии (Австралия, Аргентина, Афганистан, Босния, Бразилия, Индия, Китай, Македония, Монголия, Польша, Россия, Сербия, Швейцария, Сингапур, Эфиопия и др. страны). Предполагается, что в нем примут участие около 20 человек из 16 государств.

Итогом пленэра станет художественная выставка, которая сначала пройдет в Пскове, а затем в Санкт-Петербургской академии художеств.

Проект также нацелен на культурный обмен, сохранение традиций академической художественной школы, знакомство с русской культурой. Современные студенты остро ощущают недостаток живого, а не виртуального творческого общения. Псковский пленэр дает возможность художникам обмениваться своим опытом и талантами, лучше узнать друг друга, выполнить работы с натуры, которые возможно станут основой будущих выставочных проектов и больших масштабных композиций.

Впечатления, полученные во время пленэра, наверняка получат свое развитие в дальнейшем творчестве художников. Проект, безусловно, имеет значение и для петербургских художников, и для жителей Пскова и Псковской области, поскольку становится ярким примером культурной коммуникации, добавили в пресс-службе.