Культура

Снимок цесаревича Алексея продемонстрировали псковские архивисты

Снимок наследника российского престола цесаревича Алексея продемонстрировал Государственный архив Псковской области в своем Telergram-канале «Архивный документ».

Фото: Государственный архив Псковской области / Telergram-канал «Архивный документ»

«Этот мальчик в матроске и начищенных до блеска ботинках - цесаревич Алексей, наследник российского престола. Снимок был сделан в 1910 году, когда семья последнего российского императора почти да месяца гостила в Германии. Они жили в замке Фридберг у брата Александры Федоровны Великого Герцога Гессенского Эрнста-Людвига. На снимке Алексею 6 лет, но выглядел он, как отмечали многие, старше своего возраста», – рассказали в архиве.

По словам архивистов, Николай II с супругой и детьми тогда много путешествовал: осматривали города и замки, поднимались в горы, посещали лечебные источники. Немногие снимки тех дней были широко растиражированы. Но именно эта карточка с надписью «Фридберг. 1910» публиковалась.

«Есть она и в Государственном архиве Псковской области, в фонде исполнительного комитета Гривского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Новоржевского района (Р-935. Оп. 1.Д.19. Л. 85 об.). Как же она могла попасть туда, с какими документами? Фотография цесаревича оказалась на обороте личной карточки служащего 2-го запасного инженерного батальона. Нехватка бумаги заставляла использовать страницы книг и журналов, оборотную сторону старых документов», – добавили архивисты.