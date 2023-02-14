Культура

Изданная в «Михайловском» книга получила Международную Пушкинскую премию в Риме

Книга «Александр Пушкин. Любовные стихи и эпиграммы», изданная силами Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», получила Международную Пушкинскую премию в Риме. Об этом со ссылкой на Аннелизу Аллеву — переводчика, составителя сборника и автора примечаний к текстам, корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Вот письмо Аннелизы, которое пришло в музей: «Здравствуйте, дорогой Георгий Николаевич! Сегодня наш праздник: я получила Премию Пушкина! Мне премию дадут в Москве в октябре!!! …Спасибо, дорогой Георгий, за красивую книгу, которую вы издали!!! Директор этой премии, Юлия Базарова, её нашла на Мойке (Всероссийский музей А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге. — ред.) купила, прочла, и ей она очень понравилась. Передайте от меня большой привет вашим симпатичным сотрудникам и всем Татьянам, которые у вас живут в магическом Михайловском. Ваша Annelisa Alleva».

Римлянка Аннелиза Аллева — славист, поэт, эссеист, профессиональный, активно работающий переводчик и, в течение нескольких лет, преподаватель литературного перевода с русского в Первом Римском университете. Пушкина Аннелиза переводит вот уже несколько десятилетий. Большая книга прозы поэта в её переложении увидела в свет в 1990 году. Переводчица неоднократно бывала в России, в том числе — в последней квартире поэта на Мойке, 12 в Санкт-Петербурге, в Москве, в его квартире на Арбате, в псковском Михайловском.

Книга, о которой пишет Аллева, — двуязычное издание на русском и итальянском языках. В сборник вошло 112 произведений Пушкина в оригиналах и переводах. «Эти стихотворения и эпиграммы снабжены филологическими комментариями и пояснениями, — отметили в музее. — Скрупулёзные и точные примечания адресованы, прежде всего, итальянскому читателю, но иногда удивляют и русского любителя поэзии, даже хорошо знакомого с отечественной пушкинианой.

Книга «Александр Пушкин. Любовные стихи и эпиграммы» вышла в свет в 2018 году в томском издательстве Андрея Олеара. Основной блок сборника предваряет трогательное признание: «Посвящаю эту работу всем людям, которые трудятся в домах-музеях писателей, и в особенности Татьяне, сопровождавшей в свой день рождения нашу группу в Тригорском».

Аннелиза Аллева в дни своего визита в «Михайловское» читает стихи у могилы поэта

«Мы признательны Аннелизе, пожелавшей разделить с нами свою радость. Поздравляем её с заслуженной наградой и желаем новых творческих успехов!» — подытожили в Пушкинском заповеднике.

Напомним, что Международная Пушкинская премия в Риме была учреждена в 2014 году итальянской культурной ассоциацией «Друзья великой России» в лице её генерального секретаря Юлии Базаровой и поэтом Паоло Драгонетти де Торрес Рутили при поддержке фонда «Русский мир». Награда вручается раз в два года за укрепление российско-итальянских связей и вклад во взаимопроникновение культур. Её номинанты — деятели искусств, литераторы, исследователи. Осенью 2022 года было анонсировано, что церемония вручения премии в 2023-м впервые будет проведена в России.