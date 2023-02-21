Культура

Юные псковские экологи стали победителями конкурса заповедника «Курильский»

Первое место в общероссийском онлайн-конкурсе детского рисунка «Морские млекопитающие Южных Курил» разделили три девочки - из Сахалинской области, Камчатского края и Псковской области. Конкурс, посвященный Дню защиты морских млекопитающих, который отмечается 19 февраля, проводил заповедник «Курильский». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в Псковской городской библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская городская библиотека

В числе победителей конкурса десятилетняя читательница псковской Детской экологической библиотеки «Радуга» Мария Остаповец. Она занимается в школе-студии «Полосатый кот», с которой библиотека «Радуга» давно и успешно сотрудничает.

Всего на конкурс «Морские млекопитающие Южных Курил» прислали 50 рисунков из разных регионов России (половина – из Южно-Курильского района). Организаторы конкурса оказались перед сложным выбором и накануне оглашения итогов до позднего вечера выбирали победителей. В результате они решили присудить победу в возрастной категории от 10 до 14 лет сразу трём работам, включая рисунку Марии Остаповец «Жизнь на глубине», посвящённому синему киту.

Среди рисунков, которые иллюстрируют новость о подведении итогов конкурса на сайте заповедника «Курильский», можно увидеть сразу четыре работы из Пскова.

В возрастной категории 10-14 лет второе место в этом конкурсе заняли сразу две юные художницы из Пскова: Ясмин Рузиева и Полина Дмитриева. А в возрастной категории от 15 до 18 лет второе и третье место тоже досталось псковичкам: Анастасии Меньшиковой и Ульяне Митиной.