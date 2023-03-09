Культура

Авторскую версию клавира оперы «Борис Годунов» подарили псковскому музею

Музею-усадьбе М. П. Мусоргского подарили авторскую версию клавира оперы «Борис Годунов» на презентации неизвестного автографа композитора, который хранится в частном собрании в Германии, в Государственном институте искусствознания 3 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В торжественном мероприятии участвовала заведующая музеем-усадьбой М. П. Мусоргского Лидия Николаева, которая привезла с собой фотовыставку «Прошедшее в настоящем…». Она познакомила посетителей с историей создания единственного государственного музея композитора, его экспозициями, фотографиями памятных мест, связанных с рождением и проживанием композитора в Псковской губернии, об их роли в его творчестве.

На презентации музею подарили книги «История русского искусства» и два тома клавира оперы «Борис Годунов» (авторская версия).