Культура

Бесплатный концерт ко дню рождения Римского-Корсакова пройдет в Вечаше

Бесплатный праздничный концерт, приуроченный ко дню рождения великого композитора Н. А. Римского-Корсакова, состоится в мемориальном музее-усадьбе в Вечаше (Плюсский район) 18 марта в 13:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В зале музея-усадьбы впервые будет представлена литературно-музыкальная композиция по мотивам пьесы Александра Пушкина и оперы Александра Даргомыжского «Русалка» в исполнении академического хора студентов и преподавателей Псковского колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова.

Также артисты исполнят инструментальные и вокальные произведения Н. А. Римского-Корсакова «Не ветер вея с высоты», «На холмах Грузии» и концерт для тромбона с оркестром, П. И. Чайковского «День ли царит», С. В. Рахманинова «Этюд-картина», «Русская песня» ор. 11. «Слава» ор. 11, прелюдии соль минор ор. 23 и ор. 32.

Место встречи: Плюсский район, п/о Которск, деревня Вечаша. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону: +78113321553.