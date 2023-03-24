Культура

Заслуженный артист России Виктор Яковлев станет гостем псковского «БиблиоТеатра» 27 марта

БиблиоТеатр «Прямая речь» приглашает на литературно-художественную программу «Иван Елагин: родина, мы виделись так мало…». Встреча пройдет в библиотеке имени Курбатова с участием заслуженного артиста России Виктора Яковлева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

Ведущая – заведующая Региональном центром чтения библиотеки имени Курбатова Нина Яковлева. Герой программы – поэт XX века Иван Елагин. Актёр Виктор Яковлев расскажет о первом знакомстве с поэзией Елагина.

Иван Елагин был голосом второй волны эмиграции. В 70-е годы последует третья волна, и всё это станет «единым культурным пространством». Творческой зрелости поэт достиг уже на Западе. Его талант оценили как представители первой волны – Роман Гуль и Иван Бунин, так и последующее поколение – Иосиф Бродский, Александр Солженицын. Значимый вклад в изучение творческого наследия Ивана Елагина внёс литературовед Евгений Витковский.

«Истинную поэзию смерть не возьмёт, не её это дело. А для живых, издающих и читающих книги, дело всегда есть, и дело это общее, из всех важных – самое важное», - писал Евгений Витковский.

Встреча пройдет 27 марта в 15.00 в актовом зале по адресу: город Псков, улица Профсоюзная, дом 2, 1 этаж.