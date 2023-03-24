Культура

Псковские библиотекари запустили международный проект по краеведческому туризму

Псковские библиотекари совместно с коллегами из белорусского города Борисова запустили к Дню единения народов России и Республики Беларусь новый международный проект. Он называется «Туристический переплёт. Краеведческий туризм» и призван активизировать интерес к краеведческой литературе через знакомство с историей и культурой двух городов: белорусского Борисова и российского Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Участниками этого проекта стали Борисовская центральная районная библиотека имени И. Х. Колодеева, а также псковские Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва и библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева Централизованной библиотечной системы Пскова.

В библиотеке напомнили, что это третий совместный проект псковских и борисовских библиотекарей. В 2017 году они реализовали проект «Псковщина-Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия», а затем запустили проект под названием «Открытый диалог культур».

Новый проект ставит своей целью познакомить белорусских читателей с электронными ресурсами, которые рассказывают о достопримечательностях Псковской области, а также с псковскими писателями, историками и искусствоведами, которые занимаются краеведческой тематикой.

Участники проекта «Туристический переплёт» также договорились поскорее переходить от онлайн-сотрудничества к офлайн, чтобы не только создавать и связывать между собой новые туристические трансграничные маршруты, но и тестировать их.