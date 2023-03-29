Культура

Выставку «Непобедимая красота» в Изборске посетили более тысячи человек

Более тысячи человек посетили выставку «Непобедимая красота» в Государственном музее-заповеднике «Изборск» менее чем за три недели, с 6 по 26 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: Изборский музей-заповедник

«Хочется отметить радостную тенденцию. Выставку посетило большое количество молодёжи. Почти 30% посетителей – дети до 16 лет. Кроме того, более 35% гостей музея не ограничились обычным осмотром экспонатов, а заказали экскурсионное обслуживание», - рассказали в музее.

На выставке «Непобедимая красота» были представлены копии древнерусских фресок, эскизы росписей современных храмов, работы заслуженного художника России, члена Санкт-Петербургского отделения Союза художников РФ, академика Александра Крылова и его учеников.

«В настоящее время выставочный зал музея закрыт, мы готовимся к новой выставке, о которой расскажем в самое ближайшее время!» - добавили в учреждении.