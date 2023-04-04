Культура

Дочь Всеволода Смирнова дала интервью Псковскому музею-заповеднику

Дочь Всеволода Смирнова Ирина Ларионова рассказала о том, каким человеком был ее отец, как он работал и создавал свои шедевры, что повлияло на его выбор творческого пути, и просто о том, какового это было – жить рядом с великим мастером. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Видео: Псковский музей-заповедник

В Палатах у Сокольей башни (Доме Ксендза) работает выставка «Всеволодов Свет», которая посвящена 100-летию со дня рождения знаменитого псковского архитектора, художника, кузнеца Всеволода Смирнова.

Основу выставки «Всеволодов Свет» составляют вещи из фондов Псковского музея-заповедника. В трех залах Палат у Сокольей башни представлены акварели Всеволода Смирнова, работы мастера в технике художественной ковки, материалы о военной судьбе Всеволода Смирнова, о его послевоенной жизни, учебе, семье и друзьях.

Выставка работает в Палатах у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7). Стоимость: 250 рублей – полный билет, 150 рублей – льготный билет.

Телефон для справок: +78112331390.