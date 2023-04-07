Культура

Псковичи о съёмках в сериале «Король и Шут»: Актёры не выходили из образов

Пловцы из Пскова, чемпионы России по зимнему плаванию Марк и Артур Мордовцевы приняли участие в съёмках сериала «Король и Шут», показ которого стартовал в Сети 2 марта. Как им удалось попасть в проект, в каких сценах сняться, с кем познакомиться из актёров, какая царила атмосфера на съёмочной площадке и довольны ли они результатом – в беседе с братьями Мордовцевыми выяснила корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кадр из сериала «Король и Шут» / Кинопоиск

Панки хой!

Сериал «Король и Шут» рассказывает о становлении популярной хоррор-панк-группы, настоящего культурного феномена, заслуженно получившего звание легенды; о пути к успеху и непростых взаимоотношениях участников от их знакомства в конце 1980-х до смерти фронтмена Михаила Горшенёва в 2013 году.

По сюжету сериала, Горшок и Князь — герои панк-сказки, в которой студенты реставрационного училища (того самого, в котором учился и Виктор Цой) стали одной из главных рок-групп страны, собрали «Юбилейный», покорили Москву, выступили как хедлайнеры на фестивале «Нашествие» и создали целую фэнтези-вселенную. Группа вошла в историю, а тексты их песен ожили в мире-фантазии, где Горшок и Князь отправляются спасать принцессу из плена колдуна.

Фото здесь и далее: Артур и Марк Мордовцевы

Псковские спортсмены попали на съёмки сериала летом 2022 года. Набор актеров проводился в Санкт-Петербурге.

Как рассказали братья, в проект их пригласил друг из театрального сообщества города.

Кастинг проходил онлайн, нужно было прислать свои фотографии в повседневной одежде и в образе панка, также необходимо было указать информацию о себе.

«В самый пик популярности группы – в 2000-2006 годах – я был совсем ребенком. Но мои старшие братья уже активно слушали песни "КиШа" на кассетных плеерах и магнитофонах. В школьные годы я любил посещать рок-концерты со своими братьями в клубе "TIR" в Пскове. После переезда в Санкт-Петербург модные аксессуары остались в родном городе Пскове. Кожаная косуха, берцы, перчатки и прочие аксессуары пылились в шкафу. И вот наконец пришло время их достать и надеть снова. Мы прислали фото съёмочной группе, и в тот же день нас пригласили в проект», – поделился Марк.

Множество историй коль желаешь – расскажу...

Съёмки сериала проходили в разных локациях Санкт-Петербурга: концертных залах, клубах, у рок-достопримечательностей. Один съёмочный день мог длиться с раннего утра и до позднего вечера, некоторые актеры оставались и на ночные съёмки.

«Я был отобран на роль фаната, стоял на съёмках исполнения песни "Мертвый анархист" в первом ряду возле сцены. Моя задача была вести себя естественно, как будто я большой фанат "КиШа" и пришел потусить на концерт любимой группы», – сообщил Марк Мордовцев и добавил, что как статист провёл на площадке полноценный съёмочный день.



Он отметил работу всей команды проекта: «Всё было сделано очень качественно. Атмосфера была такая, будто находишься на самом настоящем концерте тех времён. В какой-то момент показалось, что передо мной не актеры, а настоящие солисты группы», – добавил спортсмен.

Артур же был задействован в проекте около четырёх дней, помимо участия в съёмках рок-концертов, ему удалось попасть и на автограф-сессию в легендарном старейшем рок-магазине Castle Rock.

В Санкт-Петербурге много неформалов, поэтому большинство актеров массовых сцен – это и есть настоящие панки. «В массовке было много настоящих фанатов "КиШа", панков, рокеров, байкеров. Все ребята адекватно и весело проводили съемочный день, никаких конфликтов», – отметил пловец.

Артуру Мордовцеву даже удалось повлиять на режиссёра и внести изменения в сценарий.

«На съёмках концерта 1999 года (это начало 3-й серии) режиссер спрашивал у нас, как вообще ведут себя фанаты на подобных мероприятиях, и я предложил добавить в съёмки слэм (действие публики на музыкальных концертах, при котором зрители сталкиваются друг с другом – ред.). Никто из съёмочной бригады не знал, что это такое, поэтому пришлось взять нескольких ребят из массовки и продемонстрировать», – рассказал участник сериала.

По его словам, режиссёр Рустам Мосафир был в небольшом шоке, тем не менее идею одобрил. «Сказал, что это отличная динамика, только, пожалуйста, к концу съёмок все останетесь в живых», – пересказал слова руководителя проекта Артур.

Скрин: сериал «Король и Шут» / Кинопоиск

Я часто вижу страх в смотрящих на меня глазах

Многие отмечают сходство актера Константина Плотникова, сыгравшего главную роль в сериале, с Михаилом Горшенёвым. У него та же ухмылка Горшка, похожие интонации и мимика, заметили коллеги по съёмочной площадке из Пскова.

«Я полностью согласен с остальными людьми, что визуально Константин очень хорошо отыграл Горшка. И хотя я вживую не видел Горшенёва, но действительно есть очень большая схожесть именно визуально. В перерывах актеры не выходили из своих образов и продолжали себя вести как герои сериала. Было забавно наблюдать, когда все начинают кушать, просто общаться после отработанных сцен, а они до сих пор фразочки веселые говорят или песенки поют», – сказал Артур.

Ребятам также удалось немного пообщаться и сделать фото с актёрами Константином Плотниковым, Владом Коноплевым (исполнитель роли Князя), Даниилом Вахрушевым (исполнитель роли Балу) и с самим Андреем Князевым – в прошлом лидером группы «Король и Шут», активным участником съёмок.

«Андрей такой веселый, дружелюбный, и не скажешь, что ему 50 лет, чисто такой же пацанчик, как и все фанаты, которые были в массовке», – добавил Артур.

Панк-рок vs. ЗОЖ

Братья Мордовцевы называют участие в съёмках сериала настоящим приключением, однако отмечают и принципиально неприемлемые аспекты реалий жизни рок-музыкантов.

«Как представитель ЗОЖа, я полностью полностью против алкоголя и сигарет. Эта сторона сериала меня немного отталкивает, но если этого не было бы, он был бы не о группе "Король и Шут". Поэтому я все понимаю, это просто мои принципиальные позиции, которые меня немного нервируют этом сериале», – подчеркнул Артур Мордовцев.

Творчество «Короля и Шута» - это целая собственная вселенная, населенная вурдалаками, колдунами, ведьмами, живыми мертвецами и прочей нечистью. Артур поделился своей оценкой фэнтэзийных серий: «В линии, где главные герои попадают в атмосферу сказки, мне не хватило масштабных декораций».

Учитывая эти нюансы, участник съёмок поставил сериалу по десятибальной школе твёрдую восьмёрку. Он отметил работу операторов и режиссёра, отношение съёмочной группы к процессу, а также создание декораций к рок-концертам – они были настоящей копией оригинальных. Он поблагодарил команду проекта: «Я был очень рад получить такой опыт. Эмоции испытал, будто бы побывал на настоящих концертах легендарной группы "Король и Шут"».

Отметим, что участие в съёмках сериала – не первое знакомство с миром кинопроизводства для псковских спортсменов. Раннее Марк Мордовцев снимался в сериале «Грозовые ворота», съёмки которого частично проходили в 2006 - 2007 годах в Пскове, также он участвовал в рекламе для телевидения. Артур рассказал, что однажды снялся в фильме «Каникулы строгого режима» с Сергеем Безруковым.

Беседовала Мария Королёва