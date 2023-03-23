Общество

Пловцы из Пскова приняли участие в съемках сериала «Король и шут»

Пловцы из Пскова Марк и Артур Мордовцевы приняли участие в съемках сериала «Король и шут», который вышел в Сети 2 марта. Об этом Марк Мордовцев сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Артур Мордовцев

«Мало кто знает, что летом 2022 года мы с Туриком были на съемках сериала "Король и шут". Сегодня вышла пятая серия, где мы немного засветились на 2-6 минуте», - рассказал Марк Мордовцев.

Скриншот из сериала «Король и шут»

Напомним, в сериале показывают события от знакомства будущих участников в конце 1980-х до гибели Михаила Горшенева в 2013 году. В восьмисерийном проекте рассказывается как создавалась группа, как пришла к успеху, а еще о творчестве артистов, поисках своего музыкального стиля и непростых взаимоотношениях участников группы.